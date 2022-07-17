Хроника путинской войны. Британская разведка: Войска РФ укрепляют оборону на юге Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 17 июля.

На 144-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 17 июля (время вильнюсское).

11:05

Жозеп Боррель / AP nuotr.

Санкции, введенные против России, работают, но для их желаемого эффекта потребуется много времени. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В качестве примера он привел санкции на импорт полупроводников, которые прямо воздействуют на российские компании, производящие потребительскую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили или военную технику. "В этой области, которая имеет, безусловно, решающее значение в войне в Украине, санкции ограничивают возможности России в производстве высокоточных ракет", - указал Боррель в своем блоге.

10:40

За прошедшие сутки украинские саперы обезвредили 557 взрывоопасных предметов и одну неразорвавшуюся авиационную бомбу. Об этом заявили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Была обследована территория площадью 106 гектаров.

10:10

Армия России продолжает нести тяжелые потери в живой силе и технике в войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне потеряли семь танков, пять бронемашин и около 160 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили один беспилотник и четыре крылатые ракеты.

09:35

Российские войска укрепляют оборонительные позиции на оккупированной части юга Украины. Эти действия "предположительно являются ответом на ожидаемое наступление украинских сил и на требования министра обороны РФ Сергея Шойгу после недавнего визита на Донбасс, а также на атаки украинцев, которые осуществляются против командных пунктов и логистических цепочек", - заявило в своем Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PpcuXmEzpX



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7MQE7lJlqH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2022

09:05

В Луганской области под контролем ВСУ остаются два села - Верхнекаменка и Белогоровка. Войска РФ постоянно пытаются их захватить, не считаясь с потерями. "Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задачи и, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут", - написал в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

08:35

Появились признаки того, что цены на газ в Германии стабилизировались и дальше расти не будут, считает глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller). "На этой неделе не было существенных скачков цен на газ, хотя был закрыт газопровод "Северный поток". Это может означать, что рынки уже внесли коррективы с учетом потери российских газовых поставок и мы достигли стабильного уровня цен на газ", - заявил Мюллер в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

07:55

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) как можно скорее созвать национальную конференцию по Украине. Необходимо срочно прояснить, что именно делает Германия и на что еще способны ее вооруженные силы, промышленность и политика, чтобы помочь Украине, считает Штрак-Циммерман.

07:30

Фиксируемое экспертами снижение активности артиллерии РФ на Донбассе может быть как результатом уничтожения российских складов боеприпасов с помощью полученных Украиной РСЗО HIMARS, так и свидетельством взятой Россией оперативной паузы. "Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии на направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни может прояснить, в какой степени снижение интенсивности было вызвано оперативной паузой или результатом украинских атак", - отмечается в ежедневном докладе американского Института изучения войны (ISW).

05:47

Граждане Украины, а также жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в целях получения документов для проживания и работы в России - вне зависимости от выбранного правового статуса - должны пройти дактилоскопию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. Для получения документов необходимо пройти "административные процедуры, связанные с дактилоскопической регистрацией, фотографированием и анкетированием биографических данных", - цитирует представителя пресс-центра ТАСС. По словам собеседника агентства, все сведения фиксируются в информационных системах.

04:32

Встреча в формате G20 / AP nuotr.

Целый ряд стран "большой двадцатки" (G-20, Группы двадцати) во время министерских переговоров в Индонезии осудил вторжение России в Украину и призвали Москву прекратить войну. Об этом говорится в итоговом заявлении принимающей стороны. Двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков G-20 на острове Бали закончилась без совместного коммюнике из-за разногласий с Россией. "Многие участники согласились, что восстановление мировой экономики замедлилось, что грозит серьезными откатом назад из-за войны России против Украины. (Члены G-20. - Ред.) решительно осудили военные действия и призвали к их прекращению", - указывается далее в декларации от лица Индонезии.

03:30

Младший министр по торговым отношениям Великобритании, кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт указала в статье для The Telegraph, что в случае назначения главой правительства Соединенного Королевства она возглавит усилия стран Запада, направленные против "жестокой агрессии" России против Украины.

02:40

Украинские силовики задержали экс-начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олега Кулинича. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на заявление СБУ. По данным издания, Кулиничу инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в том числе "госизмену". Чиновник был назначен начальником Главного управления СБУ в Автономной Республике Крым в октябре 2020 года. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с этой должности.

01:10

Алексей Арестович / фото - Facebook

Крымский мост станет объектом для атаки Украины при появлении "первой технической возможности", считает советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. По его словам, мост проходит над территориальными водами Украины и Киев должен быть готов к "каким-то неприятностям".

00:38

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил видеообращение по итогам 143-го дня полномасштабного вторжения России проблеме информационной войны. "Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное", - подчеркнул он. "Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине?" - задался вопросом Зеленский. По его словам, в социальных сетях и на ряде сайтов "распространяются сознательные "вбросы" из России, цель которых только одна - дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором".

00:05

Москва посылает сигнал о переходе к более агрессивной фазе войны в Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Издание напомнило о приказе министра обороны России Сергея Шойгу о "дальнейшем наращивании действий группировок на всех операционных направлениях". Слова Шойгу, по всей видимости, стали ответом на способность Украины поражать российские цели на захваченных территориях благодаря недавно поставленному более современному и дальнобойному западному оружию - такому как американские реактивные системы залпового огня HIMARS и французские самоходные артиллерийские установки CAESAR, констатирует газета.

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