«Если бы все страны вели себя так, как Литва, мы бы быстрее справились с этим злом»

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НГ
Новая газета – Балтия 2022.07.17 09:15
Украинский центр
Украинский центр / Facebook

Месяц назад в Вильнюсе по инициативе Дианы Науседене и Елены Зеленской появился украинский центр.

«Смотрите, я нарисовал тракторные войска!», — выкрикивает из-за парты украинский мальчуган лет одиннадцати. Взгляд всей аудитории, заполненной детьми и педагогами, устремляется на его рисунок с изображением трактора, везущего на прицепе танк. «Наш трактор тащит русский танк!», — улыбается мальчик, довольный своим творчеством.

Будучи явно в приподнято-патриотическом настроении этот же ребенок начинает петь первые строчки из украинского гимна: «Ще не вмерла Україна…». «І слава, і воля», — подхватывает девочка за соседней партой. Через секунду, уже весь класс от мала до велика дружно поет гимн. Залитая солнцем аудитория Университета Витовта Великого в Вильнюсе буквально на глазах вся словно пропитывается украинским духом. Сегодня все рисунки, нарисованные украинскими детьми на творческом мастер-классе, отправятся на фронт к солдатам в Украину.

С легкой руки первых леди

Чуть больше месяца назад под руководством первой леди Литвы Дианы Науседене и первой леди Украины Елены Зеленской в Вильнюсе открыл свои двери первый в Европе центр для украинцев, вынужденно покинувших свою родину из-за войны.

Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр / фото канцелярии президентской администрации

Символично, что здание Университета Витаутаса Великого, который дружелюбно предоставил свою локацию для новоиспеченной организации, расположено на улице Тараса Шевченко — величайшего украинского поэта, живописца, общественного деятеля и символа украинского патриотизма и борьбы за свободу своего народа.

«Инициатива в организации этого культурного центра полностью исходила от первых леди Литвы и Украины. Они решили, что такая организация необходима в Литве и договорились о сотрудничестве. Сейчас они обе следят за нашей работой. 12 июля состоялся визит первой леди Литвы в наш центр. В ближайшее время у нее запланирован визит в Украину, поэтому думаю, ей захочется рассказать Елене Зеленской в подробностях о том, как у нас тут все работает», — рассказывает Алеся Холодова, координатор проекта.

Украинский центр
Украинский центр / Facebook

Из Танзании в Европу

Сама Алеся, владелица успешного бизнеса в Киеве, попала в Литву 11 марта по удивительному стечению обстоятельств. Она с семьей была на Занзибаре в рамках запланированного отпуска, и домой в Украину должна была возвращаться 24 февраля — в день начала боевых действий.

«У нас есть семейное хобби — кайтсерфинг. На Занзибаре мы познакомились с замечательной семьей из Литвы, также увлекающейся этим видом спорта. 23 февраля мы с ними провели прощальную вечеринку перед нашим отлетом, а уже 24 числа после звонков от родных поняли, что нам придется продлить свое пребывание там», — вспоминает Алеся.

Алеся Холодова (вторая слева)/Украинский центр
Алеся Холодова (вторая слева)/Украинский центр / Facebook

Поддержка для молодой женщины и ее семьи пришла в лице новых знакомых из Литвы. Семья из Вильнюса радушно пригласила украинцев в свой дом, где Алеся с супругом и дочкой живет вот уже четыре месяца.

«Литва для нас началась еще на Занзибаре со знакомства с этими удивительными людьми. Они так поддерживали нас, помогали. Иной раз думаешь как с родными жить, как их хорошо принять, а тут незнакомые до этого люди предлагают тебе приехать к ним в страну и жить у них. Это невероятно. Я буду благодарна им до конца жизни», — говорит Алеся.

Арт-терапия для души

Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр / фото канцелярии президентской администрации

Подавляющее большинство занятий в украинском центре абсолютно бесплатны, но есть те, где нужно внести символическую плату за используемые материалы. К примеру, на занятиях по росписи экосумок и бисероплетении — заплатив всего 3 евро, посетители по окончании мастер-класса забирают с собой предметы собственного творчества.

Возрастных ограничений для посетителей новообразованной организации не существует — на базе культурного центра функционирует детский дневной лагерь, где работающие украинские мамы могут оставлять своих детей на занятия с самого утра, а взрослые могут посещать, к примеру, уроки английского. Впрочем, в украинском центре планируют преподавать не только английский — под чутким руководством ранее упомянутой Алеси Холодовой в центре организован клуб разговорного литовского языка. Пока занятия будут проходить в тестовом режиме, но в будущем надеются на возможность обучения на постоянной основе.

Украинский центр
Украинский центр / Facebook

Большое внимание в центре уделяют и психологическому восстановлению людей — здесь работают творческие мастерские, украинские психологи проводят онлайн и офлайн-сессии, есть кружок живописи, в котором дважды в неделю на английском языке преподает литовская художница и арт-терапевт.

Волонтеры в деле

В функционировании украинского центра задействованы и литовские волонтеры — к примеру организация «Sister for sister» проводит здесь ряд занятий: «вышивка для души», «терапевтическое письмо» и «керамика» для женщин, а организация «Вильнюс здоровее» проводит занятия для детей 3-4 раза в неделю.

В числе предметов — уроки по профилактике детского плоскостопия и занятия про здоровое питание, где детям рассказывают о функционировании внутренних органов и организма человека в целом, и почему так важно вводить в рацион большое количество овощей и фруктов. Также в центре запланировано занятие под руководством Литовского Красного Креста про оказание первой помощи.

Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр / фото канцелярии президентской администрации

В самом начале, когда проект только запускался и посещаемость центра была невысокой, его координатор Алеся сама принимала участие во многих занятиях, чтобы потом ей было проще рассказывать людям о мероприятиях на страничке организации в Facebook. Количество посетителей заметно выросло, люди стали приходить и брать с собой знакомых. К примеру, на днях в центре за один день прошло около десяти активностей, которыми воспользовались порядка ста тридцати человек. И это, по словам Алеси, далеко не предел, так как количество новых занятий постоянно увеличивается.

Украинский центр — бессрочный проект

Срок работы центра не ограничен временем. По планам, это долгосрочный проект. «Есть один момент, который я пытаюсь донести до всех украинцев, которые нас посещают. Если вы будете использовать это пространство, то наш центр будет жить. Если нет — конечно, будучи бесполезным, он прекратит свое существование.

Очень хочется, чтоб как можно больше людей не стеснялись просить о помощи, если она им необходима, и пользовались тем пространством, которое мы радушно готовы им предоставить. Я очень рада, что на данный момент у нас в центре организовалось целое сообщество единомышленников», — утверждает Алеся.

Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр / фото канцелярии президентской администрации

В расписании организации есть множество творческих занятий. К примеру, дизайн одежды, где дети учатся шить на швейных машинках элементы гардероба или плетение мандал. «Я лично посещала это занятие, хотя я далеко не рукодельница. Но я была удивлена тем, как чудесным образом меняется внутреннее состояние человека по окончании короткой двухчасовой сессии. Могу говорить это не только о себе, но и о других людях, видя в каком состоянии они к нам приходят и в каком уходят. Это очень ценно», — рассказывает координатор проекта.

Литовская магия

Главой украинского центра является бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа. По словам Алеси, для нее стало приятным удивлением то, насколько безукоризненно известный дипломат владеет украинским языком.

«Когда мы приехали сюда в Литву, мы были поражены, как много здесь украинской символики. Наверно ее здесь даже больше, чем в самой Украине», — с улыбкой говорит координатор центра.

Но больше всего, по словам Алеси, ее вдохновила покупка литовцами по инициативе известного журналиста Андрюса Тапинаса Байрактара для украинских военных.

Доставка «Байрактара» Ванагас
Доставка «Байрактара» Ванагас / I. Budzeikaitės/Lietuvos kariuomenės nuotr.

«Это просто какая-то магия. Литовцы, вы невероятные! Когда ты понимаешь, что этот народ, эта маленькая страна, население которой меньше, чем в Киеве, за три с половиной дня собрали такую сумму для помощи Украине, это просто в голове не укладывается.

Мне кажется, они этим поступком поразили все мировое сообщество. Если бы все страны вели себя так, как Литва, мы бы быстрее справились с этим злом. Я убеждена в этом. Низкий поклон Литве», — не сдерживает чувств Алеся.

По словам молодой женщины, именно такое поведение литовцев придает сил и уверенности ей самой. «Ты живешь и понимаешь, что этот марафон под названием война долгий и ему пока не видно конца и края. Но такие поступки очень вдохновляют.

И ты вдруг осознаешь, что, находясь на своем месте, ты должен прикладывать максимум усилий. Даже когда сильно устаешь. Смотришь какие они крутые, эти литовцы. Значит и мне нужно собраться. Ты собираешься и просто делаешь свою работу», — подытоживает свой рассказ Алеся.

Новая газета - Балтия

Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Украинский центр
Алеся Холодова (вторая слева)/Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр
Визит Дианы Науседене в Украинский центр
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