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2022.07.17 09:40

Клиники в Европе лечат долгий ковид, "фильтруя" пациентам кровь. Работает ли этот метод?

BN
BBC News Русская служба 2022.07.17 09:40

Ряд частных клиник в Европе (на Кипре, а также в Германии, Швейцарии и, возможно, других странах) привлекают клиентов из-за рубежа обещанием вылечить месяцами не проходящие симптомы давно перенесенного коронавируса методом "очистки крови".

Эксперты-медики уверяют, что клинических испытаний этой терапии не проводилось и эффективность лечения долгого ковида таким способом никем не доказана. Однако в клиники продолжают обращаться тысячи медицинских туристов, надеющихся на чудесное выздоровление.

Терапия, надо сказать, весьма недешевая. Некоторые отчаявшиеся пациенты уже потратили на лечение лечение все свои сбережения - притом что состояние их заметно не улучшилось.

О том, кто эти люди и каким именно способом именно их пытались вылечить от посткоронавирусного синдрома (ПКС - так долгий ковид называется официально), рассказывает в своей статье редактор отдела расследований Британского медицинского журнала (BJM) Мадлен Дэвис.

Она напоминает, что эффективной терапии ПКС до сих пор не обнаружено, да и сам этот синдром изучен очень слабо. Известно лишь, что у некоторой части пациентов, вроде бы выздоровевших от ковида, несколько симптомов инфекции переходят в хроническую фазу и проходят по меньшей мере 12 недель.

Где ваши доказательства?

Сама по себе предлагаемая клиниками методика не нова и в профессиональной среде известна как "аферез". В ходе этой процедуры у пациента берут его собственную кровь, при помощи специальной аппаратуры разделяют ее на составляющие - а вот обратно смешивают уже выборочно, как бы отфильтровав в процессе часть содержимого.

Как отмечает автор статьи, обычно аферез назначают лишь людям с неизлечимыми нарушениями жирового обмена - и то в качестве крайней меры. Дэвис предупреждает: эффективность этой операции в лечении долгого ковида научно не доказана, а вот риски любого хирургического вмешательства в организм очевидны.

"Аферез может сопровождаться кровотечением, образованием в крови сгустков, при этом в организм можно занести инфекцию, а используемые в процессе вещества могут спровоцировать острую реакцию", - пишет автор.

В статье рассказываются истории нескольких отчаявшихся пациентов, но наиболее подробно описан случай психиатра-стажера из Нидерландов Гитте Бурмисеер, которую долгий ковид довел до отчаяния. Хроническая усталость была такой, что из спальни в кухню можно было добраться пару часов.

Чтобы съездить на Кипр и пройти там курс афереза и проколоть курс витаминов, Гитте потратила почти все сбережения - но изнурительные симптомы хронического ковида так никуда и не делись: ни затуманенность сознания, ни одышка, ни боль в груди.

После болезни дважды она пыталась вернуться к работе, но после второй неудачной попытки решила уволиться.

Как утверждает автор статьи, помимо Кипра, лечить долгий ковид аферезом предлагают медицинские учреждения как минимум в Германии, Швейцарии и Турции.

"В Липидном центре Северного Рейна в Германии эту процедуру провели тысячам пациентов - и утверждают, что результатами лечения довольны, - пишет Мадлен Дэвис. - Аферез якобы снижает вязкость крови и улучшает ее доставку в мельчайшие кровеносные сосуды за счет "удаления микротромбов".

Однако никаких заслуживающих доверия научных исследований на эту тему - доказывающих, что аферез помогает в лечении ПКС - попросту нет, поскольку клинических испытаний по этому поводу не проводилось.

Сторонники метода, в свою очередь, отмечают, что страдающие от долгого ковида пациенты не могут ждать завершения клинических испытаний, фактически оставшись инвалидами - и для многих пациентов преимущества экспериментальных процедур перевешивают возможные риски.

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