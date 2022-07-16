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2022.07.16 10:37

В Москве допросили лидера "Союза правых сил" Леонида Гозмана

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.16 10:37
Леонид Гозман
Леонид Гозман / YouTube, стоп-кадр

В Москве вечером в пятницу, 15 июля, задержали политика, лидера "Союза правых сил" Леонида Гозмана. Он сообщил в фейсбуке, что полицейские везут его в Следственный комитет "по совершенно бредовому делу".

Гозман был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу за неуведомление о получении второго гражданства. После допроса его отпустили.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя: в 2019 году", – рассказал "Интерфаксу" адвокат Гозмана Михаил Бирюков. Он отметил, что его подзащитный предоставил следователям документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или ограничится штрафом.

Дело в отношении Гозмана было заведено в апреле 2022 года. Телеграм-канал SOTA сообщает, что сам оппозиционер расценивает допрос как "черную метку" и намёк на необходимость покинуть страну.

Леонид Гозман - общественный и политический деятель. В 1990-е годы он был советником Егора Гайдара, участвовал в движении "Демократический выбор России". С 1999 года состоит в "Союзе правых сил". Высказывался против аннексии Россией Крыма в 2014 году и против войны России с Украиной. После начала военного вторжения России в Украину Гозман уехал из России. В мае он вернулся. 6 мая 2022 года внесен Минюстом в список "иностранных агентов".

Радио Свобода

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