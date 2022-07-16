Хроника путинской войны. Российское минобороны подтвердило ракетные удары по Днепру и Николаеву

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 июля.

На 143-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 16 июля (время вильнюсское).

17:00

Суд в Украине арестовал имущество бывшего депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексея Ковалева, которого обвиняют в "госизмене в условиях военного положения" и "пособничестве государству-агрессору". Арест с последующей конфискацией в пользу государства наложен на банковские счета Ковалева и его доли в трех компаниях, сообщило украинское Государственное бюро расследований. Общая сумма арестованных активов - 4,7 млн гривен (около 150 тыс. евро).

Против Ковалева было возбуждено уголовное дело после того, как в июле он занял должность заместителя председателя в оккупационной администрации Херсонской области. Власти Украины исключили депутата из партии, лишили мандата и объявили в розыск.

16:35

С начала войны Китай увеличил экспорт в Россию сырья двойного назначения и электронных компонентов, которые могут использоваться в военных целях, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные таможни КНР. К концу мая этого года Китай поставил в Россию микросхем на сумму около 50 млн долларов США - в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно возросли и поставки печатных плат.

Объем экспорта оксида алюминия - важного сырья для оружейной промышленности - увеличился в 400 раз - с 22 до 153 тыс. тонн, пишет WSJ. Эти поставки могут восполнить пробел, возникший после того как Австралия запретила экспорт оксида алюминия в Россию в рамках санкций. Отчасти такой рост китайских поставок можно объяснить инфляцией, но, пишет WSJ, многие китайские компании - частные и государственные - продолжают вести дела с Россией несмотря на санкции. Как отмечает издание, поддержка со стороны Китая имеет решающее значение для Москвы, но одновременно Пекин приобретает новые рычаги влияния в отношениях с Россией.

16:10

Власти Никопольского района Днепропетровской области увеличили продолжительность комендантского часа, который теперь будет начинаться не в 23.00, а в 21.00 и заканчивается в 5.00. Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Кроме того, продолжительность комендантского часа увеличена на территориях Никопольской, Покровской, Марганецкой, Токмаковской, Красногригоревской, Мировской, Первомайской, Покровской территориальных общин района.

15:50

Российское минобороны подтвердило ракетные удары по Днепру и Николаеву. Ведомство утверждает, что "в результате удара высокоточным оружием" в Николаеве были уничтожены 200 украинских военных и 13 единиц техники. В Днепре, по заявлению Минобороны, были уничтожены цеха оборонного предприятия "Южный машиностроительный завод", где производили комплектующие и занимались ремонтом баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня.

Украинская сторона заявляет, что в результате утреннего российского обстрела Днепра были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ, погибли три человека, 15 ранены.

15:35

Война России против Украины. Атака в Виннице / AP nuotr.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко по итогам рабочей поездки в Винницу заявил, что часть укрытий и бомбоубежищ в городе находятся "в ужасном состоянии". "Местная власть ответственна за состояние помещений, где люди могут укрыться после объявления воздушной тревоги. Люди должны знать, где переждать опасность. Еще раз: состояние и наличие убежищ - это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и поселков. Местная власть должна обеспечивать наличие и контроль состояния специализированных помещений", - отметил Тимошенко.

В ГСЧС Украины сообщили, что спасатели закончили разбирать завалы в Виннице, всего при ракетном обстреле города были повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая, рассказали в службе. По словам Тимошенко, здания дома культуры и дом быта, по которым пришелся удар, не подлежат восстановлению. В результате обстрела погибли 24 человека.

15:05

Россия активизировала деятельность своих спецслужб в странах восточной Европы, чтобы помешать поставкам оружия Украине. Для определения схем доставки и количества оружия, которое Киеву передают страны-партнеры, российские военные атташе в странах Евросоюза получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

14:45

NASAMS / Reuters nuotr.

Украина получит не две установки, а две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS. В каждую батарею входят три огневых взвода, вооруженных 54 ракетами, пояснил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

14:25

Жителей Сум и Белополья, особенно семьи с детьми, призвали на выходные дни по возможности выехать из города на расстояние как минимум 40 км от городской черты. Просьба об эвакуации связана с угрозой ракетных ударов со стороны России, заявили мэры городов.

14:05

Пентагон / Shutterstock nuotr.

В Пентагоне не видят признаков того, что системы вооружений, поставляемые западными союзниками, вывозятся из Украины. "Мы уверены, что украинцы [правильно] используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было направлено куда-то еще, кроме как на борьбу с российскими силами", - заявил официальный представитель министерства обороны США. Так он прокомментировал якобы имеющиеся в НАТО и ЕС сведения о потенциальной контрабанде западного оружия из Украины, о которых сообщила 12 июля британская газета Financial Times.

13:00

Аналитики Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнародовали список более 100 представителей международного сообщества, которые, как считают в Киеве, прямо или косвенно продвигают пророссийские взгляды на войну против Украины. В перечне фигурируют ученые, военные, журналисты, политики, в том числе из США, Германии, Франции и других стран.

12:05

В результате утреннего обстрела Никополя погибли не менее двух человек, еще один ранен. Удар российских РЗСО был нацелен на объект инфраструктуры, но "часть залпа упала на жилые дома рядом", сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

11:35

Еврокомиссия полагает, что поддержка Украины в войне против России будет стоить больше денег, чем планировалось ранее. "Мы в Европе должны готовиться к тому, что война продлится дольше , - сказал комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан в интервью Der Spiegel. - И это означает, что мы должны быть готовы к дальнейшим выплатам".

11:15

Число погибших в Виннице возросло до 24

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая во время ракетного удара россиян по Виннице. Таким образом, число погибших возросло до 24 человек. Продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. Еще четверо человек продолжают считаться пропавшими без вести.

10:55

ВСУ за сутки уничтожили около 140 российских военных, пять танков и семь крылатых ракет. "Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

10:35

Сергей Шойгу / AP nuotr.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал войска, участвующие в агрессии против Украины. Как сообщили в российском министерстве, Шойгу приказал наращивать действия на всех операционных направлениях, чтобы не допустить массированные "ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса".

10:15

ВСУ успешно отражает российские наступательные операции на Донбассе, которые после взятия Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте. Об этом сообщается в ежедневном отчете британской разведки в Twitter. Сокращенная и выровненная линия украинской обороны позволила сконцентрироваться, что сыграло "важную роль в уменьшении атакующего импульса России", - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/CkouEyTZAD



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2022

09:30

Войска РФ, судя по всему, пытаются возобновить наступательные действия в Донбассе, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, об этом свидетельствует проведенная 15 июля серия наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута, а также к юго-западу от Донецка. Эти атаки были мелкомасштабными, большинство из них не принесли успеха и, скорее всего, в ближайшие 72 часа будут продолжены и расширены, говорится в докладе ISW. за 15 июля Вместе с тем объявленной Россией 10-дневной оперативной паузы, по мнению экспертов института, недостаточно, чтобы полностью восстановить наступательный потенциал.

08:45

Российские войска ночью обстреляли из ракет город Чугуев. Разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. В результате ракетного удара погибли три человека, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Кроме того Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, и Изюмский район. В самом Харькове штаб обороны города ударов ночью не зафиксировал.

08:15

Войска РФ обстреляли Никополь из РСЗО "Град"

Российские военные обстреляли из систем залпового огня "Град" жилые кварталы Никополя. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, в результате утреннего обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. "Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели - разбирают разрушения и ищут людей", - сообщила Резниченко в своем Telegram-канале.

07:45

Российская делегация по меньшей мере дважды за последний месяц посещала аэродром в центральном Иране, где ей были продемонстрированы беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты. Об этом сообщает медиакомпания CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. По данным Белого дома, Иран готов уже в июле начать обучение российских военных работе с этими беспилотниками.

07:20

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В украинском оперативном командовании "Юг" подтвердили попадание ракеты в гражданский объект. "Пока информации о пострадавших нет. Бушует пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

06:33

Анна Нетребко / Vida Press nuotr.

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте отменен без возможности переноса даты по причине отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Эта компания принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберга и управляет, среди прочего, государственными замками и парками. Концерт должен был состояться в сентябре в парадном дворе Штутгартского замка. Министр финансов земли Даниал Баяз (Danyal Bayaz) объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

05:40

Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Тёткино. Зафиксированы возгорания", - написал он в Telegram. По заявлению Старовойта, поселок неоднократно обстреливали в мае, июне и июле.

04:40

Датская компания Danfoss, производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики, продает свой бизнес в России и Беларуси руководству местных подразделений. Danfoss работал в России с 1993 года.

03:50

США поставят Эстонии шесть установок HIMARS

Госдепартамент одобрил продажу Эстонии шести ракетных систем залпового огня HIMARS. Их стоимость оценивается в 500 млн долларов. Также разрешена продажа 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и оборудования на сумму до 950 млн долларов для Норвегии. Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США указало, что сделки с Эстонией и Норвегией "поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность союзника по НАТО". Норвегия называется "важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

03:08

На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек. От этом сообщает телерадиовещательная компания Суспiльне со ссылкой на представителя областного управления СБУ Закаблука.

02:25

Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

01:47

Минфин РФ не разрешит иностранным банкам продать свои активы

Министерство финансов России намерено заблокировать иностранным банкам выход с российского рынка до тех пор, пока дочерние предприятия российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать из-за санкций. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

01:00

Европейская комиссия предполагает расширить практику заморозки российских активов в странах ЕС и рассматривает возможности для последующей конфискации этих средств и направления их на восстановление Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он, однако, выразил недовольство тем, что пока активность по данному вопросу проявляют только пять из 27 стран ЕС.

00:15

В результате ракетного обстрела Днепра российскими войсками, предварительно, три человека погибли, 15 ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. По его словам, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Масштабы разрушений выясняются, добавил Резниченко.

По данным командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ВС РФ нанесли удары ракетами Х-101 с самолета стратегической авиации Ту-95 с северной части Каспийского моря. Силами украинского ПВО удалось сбить четыре ракеты российских войск, говорится в сообщении ВС ВСУ в Facebook.