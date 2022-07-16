Хроника путинской войны. Ракетный удар по Днепру: есть погибшие и раненые

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 16 июля.

На 143-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 16 июля (время вильнюсское).

07:45

Российская делегация по меньшей мере дважды за последний месяц посещала аэродром в центральном Иране, где ей были продемонстрированы беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты. Об этом сообщает медиакомпания CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана. По данным Белого дома, Иран готов уже в июле начать обучение российских военных работе с этими беспилотниками.

07:20

Российские военные нанесли ракетный удар по Одессе. В украинском оперативном командовании "Юг" подтвердили попадание ракеты в гражданский объект. "Пока информации о пострадавших нет. Бушует пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

06:33

Анна Нетребко / Vida Press nuotr.

Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте отменен без возможности переноса даты по причине отказа земельной компании недвижимости и строительства Баден-Вюртемберга. Эта компания принадлежит министерству финансов Баден-Вюртемберга и управляет, среди прочего, государственными замками и парками. Концерт должен был состояться в сентябре в парадном дворе Штутгартского замка. Министр финансов земли Даниал Баяз (Danyal Bayaz) объяснил отказ в предоставлении площадки тем, что проведение мероприятия создало бы для Штутгарта "угрозу общественной безопасности и порядка вплоть до преступлений и беспорядков".

05:40

Поселок Тёткино в Глушковском районе Курской области вновь подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Суббота началась с очередной атаки противника на поселок Тёткино. Зафиксированы возгорания", - написал он в Telegram. По заявлению Старовойта, поселок неоднократно обстреливали в мае, июне и июле.

04:40

Датская компания Danfoss, производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, а также промышленной автоматики, продает свой бизнес в России и Беларуси руководству местных подразделений. Danfoss работал в России с 1993 года.

03:50

США поставят Эстонии шесть установок HIMARS

Госдепартамент одобрил продажу Эстонии шести ракетных систем залпового огня HIMARS. Их стоимость оценивается в 500 млн долларов. Также разрешена продажа 265 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 и оборудования на сумму до 950 млн долларов для Норвегии. Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США указало, что сделки с Эстонией и Норвегией "поддержат внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность союзника по НАТО". Норвегия называется "важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

03:08

На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек. От этом сообщает телерадиовещательная компания Суспiльне со ссылкой на представителя областного управления СБУ Закаблука.

02:25

Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов, если Европа не захочет сотрудничать. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

01:47

Минфин РФ не разрешит иностранным банкам продать свои активы

Министерство финансов России намерено заблокировать иностранным банкам выход с российского рынка до тех пор, пока дочерние предприятия российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать из-за санкций. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

01:00

Европейская комиссия предполагает расширить практику заморозки российских активов в странах ЕС и рассматривает возможности для последующей конфискации этих средств и направления их на восстановление Украины. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он, однако, выразил недовольство тем, что пока активность по данному вопросу проявляют только пять из 27 стран ЕС.

00:15

В результате ракетного обстрела Днепра российскими войсками, предварительно, три человека погибли, 15 ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале. По его словам, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Масштабы разрушений выясняются, добавил Резниченко.

По данным командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ВС РФ нанесли удары ракетами Х-101 с самолета стратегической авиации Ту-95 с северной части Каспийского моря. Силами украинского ПВО удалось сбить четыре ракеты российских войск, говорится в сообщении ВС ВСУ в Facebook.