Командующим Сухопутными силами Литвы стал генерал Радвилас

Бригадный генерал Артурас Радвилас принял командование Сухопутными войсками литовской армии, сообщили Вооруженные силы в пятницу.

В мероприятии смены командующих, которая прошла в Тракай, бывший командующий бригадой генерал Раймундас Вайкшнорас передал боевое знамя новому командующему.

На мероприятии присутствовали министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, командующие соединениями и частями, военные атташе иностранных государств, руководители неправительственных организаций.

Командующим Сухопутными силами Литвы стал генерал Артурас Радвилас / Vyr. srž. sp. I. Budzeikaitės nuotr.

Радвилас до назначения командующим Сухопутными войсками занимал должность заместителя начальника Штаба обороны по операциям Вооруженных сил Литвы, командовал мотопехотной бригадой Žemaitija, уланским батальоном им. Великой княгини Бируте, возглавлял 15-ую Группу по восстановлению провинции Гор в Афганистане, а также занимал другие командные должности и должность штабного офицера в частях литовской армии.

Радвилас начал свою службу в системе обороны в 1992 году. Он окончил Литовскую военную академию им. генерала Йонаса Жямайтиса, курсы оперативного уровня в Балтийском оборонном колледже в Эстонии и курсы стратегического уровня в Военном колледже армии США.