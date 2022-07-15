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2022.07.15 14:14

Партии подписали новое соглашение - на оборону не менее 2,5 ВВП

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.15 14:14
Сейм Литвы
Сейм Литвы / E. Blaževič/LRT nuotr.

Главы парламентских партий в пятницу подписали новое соглашение по обороне: партии будут стремиться сохранить финансирование в размере не менее 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), увеличивать количество призывников.

"Данное соглашение мы подписываем в особое время, когда очень важно объективно оценивать изменившиеся геостратегические обстоятельства и появившиеся из-за этого новые угрозы, обновить наше представление об обороне и предусмотреть конкретные шаги, которыми мы будет усиливать оборону нашей страны", - заявила на церемонии подписания председатель Cейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что после вторжения России в Украину в начале февраля правительство с одобрения всех партий ускорило реализацию ранее подписанного соглашения об обороне страны.

Она добавила, что важно, чтобы соглашение соблюдалось и в случае смены правящих сил, а также благодарила парламентариев за единство и слаженную совместную работу.

"По ключевым вопросам у нас столько консенсуса, что другие страны могут нам только завидовать", - считает премьер.

Консерваторы будут стремиться к введению всеобщей воинской обязанности с 2028 года.

Не подписала соглашения парламентская партия Союз аграриев и зеленых Литвы.

Новое соглашение будет действовать до 2030 года. В нем определены три направления по обеспечению национальной безопасности: усиление Вооруженных сил Литвы и международных гарантий безопасности и обороны, готовность государства к вооруженной оброне и ответные действия на гибридные атаки.

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