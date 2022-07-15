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2022.07.15 12:33

В Литве проходят лечение более 50 украинских раненых

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.15 12:33
Война в Украине (ассоциативное фото)
Война в Украине (ассоциативное фото) / Vida Press nuotr.

В медицинских учреждениях Литвы проходит лечение 51 раненый из Украины, еще один ожидается в ближайшее время, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

По данным министерства, это военные и работники правоохранительных органов, которые воевали вместе с вооруженными силами на поле боя. Они распределены по восьми медицинским учреждениям Литвы.

Первый раненый из Украины был привезен в Литву еще в начале июля, остальные прибыли в последние двое суток.

В пресс-релизе министерства отмечается, что характер ранений различный - это и повреждения головного мозга, пулевые ранения, повреждения позвоночника и различные травмы от взрывов.

Раненым будут оказываться услуги по стационарной медицинской реабилитации второго и третьего уровня, предназначенные для пациентов с компенсируемыми нарушениями биопсихосоциальных функций. Длительность реабилитации – 24 дня.

Прием раненых из Украины организует и координирует межведомственная группа Министерства здравоохранения Литвы совместно с Центром экстремальных для здоровья ситуаций. Транспортировкой раненых занимается Министерство транспорта.

"Уже несколько раз мы посылали в горячие военные зоны необходимые медицинские средства и медикаменты, а наши медики, несмотря на опасность, отправлялись на помощь коллегам. В Литве бесплатное медицинское обслуживание получают все беженцы, а теперь и военные проходят медицинскую реабилитацию", - сообщил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Реабилитацию части военных в санаторных учреждениях Литвы инициировало Министерство внутренних дел Литвы.

"Во время визита в Киеве мы своими глазами увидели военные преступления России в Украине, из первых уст услышали, какая помощь нужна в первую очередь. Мы договорились, что примем раненых украинских военных и работников правоохранительных органов на реабилитацию - сегодня мы уже начинаем выполнять свое обещание", - заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она добавила, что Литва будет продолжать поддерживать Украину "всеми возможными способами" - поможет в расследовании военных преступлений России, в разминировании территории страны и приеме беженцев.

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