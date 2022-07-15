Рупшис: Германия выделила бригаду для Литвы

Германия выделила бригаду, которая будет в случае необходимости дислоцирована в Литве, заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

"В первую очередь, уже определена или выделена бригада, которая, в случае необходимости будет активирована и прибудет к нам. Уже предусмотрена такая бригада, это 41 танковая бригада Первой танковой дивизии", - в четверг в интервью ЛРТ сообщил генерал-лейтенант.

Он сообщил, что штаб этой бригады будет дислоцирован в Литве, подготовлены подходящие для нее помещения.

Об этом В. Рупшис сообщил после визита в Германию, где встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Германии Альфонсом Маисом.

Он заявил, что обсудил с коллегой из Германии планируемые совместные с Литвой учения выделенной для обороны Литвы бригады и других подразделений.

"Мы договорились о встрече наших военных групп, чтобы планировать дальше, и уже на следующей неделе это реализуем, так как прибудет группа высокопоставленных военных из Германии, которые будут говорить с нашими военными Штаба ВС Литвы и будут определять время, средства и силы", - добавил глава ВС Литвы.

Договоренность о выделении Германией бригады для усиления обороны Литвы главы обеих стран договорились в июне.

В июне на саммите НАТО в Мадриде была достигнута договоренность о повышении размера международных батальонов до уровня бригад.