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2022.07.15 11:08

В Литве - 796 новых случаев COVID-19

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.15 11:08
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19 / AP nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 796 новых случаев заражения COVID-19, летальных случаев зафиксировано не было, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые заразился 631 человек, повторно - 160, пять человек заразились в третий раз.

В больницах находится 93 больных COVID-19 пациентов, пять из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 250 случаев.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.

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