В Литве - 796 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Литве было выявлено 796 новых случаев заражения COVID-19, летальных случаев зафиксировано не было, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Впервые заразился 631 человек, повторно - 160, пять человек заразились в третий раз.
В больницах находится 93 больных COVID-19 пациентов, пять из них - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 250 случаев.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.