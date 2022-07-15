В Литве - 796 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Литве было выявлено 796 новых случаев заражения COVID-19, летальных случаев зафиксировано не было, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые заразился 631 человек, повторно - 160, пять человек заразились в третий раз.

В больницах находится 93 больных COVID-19 пациентов, пять из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 250 случаев.



Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.