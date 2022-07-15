Юкнявичене о Калиниградском транзите: никто не хочет открывать новые фронты в этой войне

Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств ЕС по транзиту санкционных товаров из России, что в случае с калининградским анклавом фактически снимает введенные раннее ограничения. "Никто не хочет открывать новые фронты в этой войне", - прокомментирвала решение Еврокомиссии в интервью русской службе радио ЛРТ евродепутат Раса Юкнявичене.

Согласно разъясненнию ЕК, России разрешается, в том числе по территории Литвы, перевозить по железной дороге даже санкционные грузы.



Страны ЕС лишь должны проверять, остаются ли объемы транзита в пределах средних показателей, и нет ли среди грузов таких, которые могут быть использованы в военных целях.



Президент Гитанас Науседа заявил, что директивы Еврокомиссии внесут ясность в реализацию санкций на всей территории Евросоюза и предотвратят дальнейшую дезинформацию Кремля и необоснованные обвинения в адрес Литвы.



"В первую очередь это дело касается нашей президентуры, потому что именно президент представляет Литву на совещаниях глав государств. Именно президент отвечает за принятие санкций и регламентов",- сказала в интервью русской службе радио ЛРТ евродепутат Раса Юкнявичене.

Также она уточнила, что Европейская комиссия действует как правительство Европейского Союза, внедряя санкции против России.

"После принятия четвертого пакета санкций ЕС Россия подняла большой шум и тогда в эту ситуацию вмешалась такая влиятельная страна, как Германия. Правительство Германии начало оказывать давление на Еврокомиссию, в том числе из-за своей ошибочной газовой политики. Как известно, Германия очень зависима от российского газа, а трубопровод Nord Stream 1 остановлен. Может быть, сейчас как раз идут какие-нибудь переговоры с Россией, чтобы опять запустить этот Nord Stream 1. У Канады была история с турбинами для Nord Stream 1, которые ремонтировались там, несмотря на санкции. Еврокомиссия объявила свое решение. Никто не хочет открывать новые фронты в этой войне", - прокомментирвала решение Еврокомиссии Раса Юкнявичене.

Комментируя высказывания парламентской оппозиции об изначально ошибочном решении Литвы в отношении калиниградского транзита, Юкнявичене говорит: "Эти оппозиционные группы в Литве всегда были за транзит и за отношения с Россией. Пусть теперь они скажут, какая у них позиция в отношении провоза санкционированных товаров через нашу территорию. Они об этом совсем не говорят. Они здесь ищут место под солнцем. Все шишки, которые они бросают, одресованы в основном президенту".

Экс-президент Даля Грибаускайте считает, что ситуация с Калининградским транзитом показывает неспособность политической элиты Литвы принимать стратегические решения. Об этом она написала на свой странице в Facebook.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас отметил, что такое решение было ожидаемым. «Его можно рассматривать как шаг назад по сравнению с предыдущими намерениями Еврокомиссии. Однако такое решение является коллективным и компромиссным, как и вся санкционная политика ЕС», - отметил политик.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс назвал решение Брюсселя опасным. «Кремль, чувствуя, что может оказывать давление на Еврокомиссию, потребует еще больших уступок» - считает он.

С ним согласна и Раса Юкнявичене: "Я думаю, что самая большая проблема, что если сейчас принять эти уступки от Европейской комиссии, то у Кремля аппетит только возрастет. Дальнейшая ситуация будет зависеть и от ситуации на фронте в Украине. Если Россия будет проигрывать, то таких ультиматумов, которые мы видели вокруг Калининградского транзита, будет меньше."