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2022.07.14 12:15

США приветствуют пояснения ЕК по калининградскому транзиту

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.14 12:15
Флаг США
Флаг США / AP nuotr.

Госдепартамент США в среду приветствовал новые пояснения Европейской комиссии (ЕК), разрешающие транзит подсанкционных товаров в Калининград.

«Мы приветствуем заявление ЕС, в котором четко указано, как государства-члены будут применять экономические санкции против России по Калининградской области», — заявил представитель ведомства Нед Прайс.

«Также приветствуется осуществление санкций государствами-членами ЕС в соответствии с руководящими принципами», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что «в настоящее время так называемой блокады Калининграда нет и не было», в анклав беспрепятственно могут попасть люди, гуманитарные грузы, другие товары.

В среду Еврокомиссия своими новыми пояснениями разрешила России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград ранее был остановлен в связи со вступлением в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии проводили консультации по транзиту в последние недели после того, как Россия была возмущена вступившими в силу в июне ограничениями на сталь.

# Литва# Калининградский транзит
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