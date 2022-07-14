Медведев о Калининградском тразите: пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвать просветом разума решение Еврокомиссии разрешить транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область РФ через страны ЕС . Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума", – отметил он.

По словам Медведева, Евросоюз почувствовал страх "потерять выгодный транзит по территории России".

Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии в среду, 13 июля.

Согласно этим правилам России разрешается без особых ограничений перевозить по железной дороге гражданские грузы, даже входящие в перечень товаров попавших под санкции, через территорию стран ЕС.

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас отметил, что такое решение было ожидаемым.

Он сказал, что если бы Литва принимала решение одна, то оно было бы другим, но интерпретация ЕК является компромиссной.

«Конечно, что это не то, что было бы, если бы Литва принимала решение в одиночку. И конечно, решение Еврокомиссии можно рассматривать как шаг назад по сравнению с предыдущими интерпретациями Еврокомиссии", - сказал BNS в среду Кащюнас.