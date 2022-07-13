Еврокомиссия разъяснила правила: запрет на Калиниградский транзит подсанкционных товаров через Литву отменяется

Еврокомиссия опубликовала дополнительные инструкции для государств-членов ЕС по транзиту товаров из России. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии в среду, 13 июля.

Согласно этим правилам России разрешается без особых ограничений перевозить по железной дороге гражданские грузы, даже входящие в перечень товаров попавших под санкции, через территорию стран ЕС.



Однако государства-члены должны проверить, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних показателей за последние 3 года, в частности, отражая реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения, и что нет необычных потоков или торговых моделей, которые могут привести к обходу санкций.

Автомобильные перевозки российских экспедиторов через территорию ЕС остаются запрещенными. Кроме того, по железной дороге не разрешается перевозить грузы, которые также могут использоваться в военных целях.

Кубилюс: такой шаг крайне опасен



Андрюс Кубилюс / E. Blaževič/LRT nuotr.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс называет такой шаг крайне опасным - Кремль, чувствуя, что может оказать давление на ЕК, вряд ли остановится и может только потребовать еще больших уступок.

"Мы с самого начала говорили, что самая большая опасность не в том, что мы провезем через Литву какие-то молочные продукты или алкоголь, в которых Калининград очень нуждается, а самая большая проблема в том, что Кремль будет доволен тем, что напугал Еврокомиссию и что она издала положения, которые уже меняют правила, принятые самим ЕС в его собственном регламенте, который не предусматривал никаких подобных исключений.

Из этого можно сделать вывод, что нас ожидает еще большая опасность, потому что Кремль, когда чувствует, что может чего-то добиться своим давлением, стремится усилить это давление. Поэтому большая опасность здесь заключается в том, что Кремль может вскоре начать требовать, как уже сказал губернатор Калининграда, полностью свободного транзитного коридора. Мы должны быть готовы к этому", - сказал Кубилюс в интервью Радио ЛРТ.

Политик надеется, что литовские политики и президент "донесут" это послание до лидеров ЕС, и что на них будет лежать ответственность за недопущение действий Кремля, которые такие уступки могут только стимулировать.

Лауринавичюс: это дипломатическая капитуляция литовских властей



М. Лауринавичюс / BNS

Обозреватель Марюс Лауринавичюс напоминает, что некоторые страны, в данном случае Германия, оказывали давление на ЕК, чтобы изменить существующий регламент и придумать новый.

По его мнению, в данном случае речь может идти не о такой серьезной капитуляции, как на войне, но все же это дипломатическая капитуляция.

"Это дипломатическая капитуляция литовских властей. (...) Мы вынуждены констатировать, что литовское правительство заняло позицию капитуляции. (...) Ну, и, конечно, в этом контексте следует упомянуть отпуск Ландсбергиса. Я никогда не комментировал это, потому что, человек, министр имеет право взять отпуск, но этот отпуск и нынешний результат по транзиту показывают, что Ландсбергис с этим смирился", - сказал он в интервью Радио ЛРТ.

По словам Лауринавичюса, за сложившуюся ситуацию не может отвечать одно учреждение или один человек, ответственность должно взять на себя все правительство Литвы.

"Это решение не могло быть принято без согласия Литвы. Технически это можно было сделать, но политически - нет", - отмечает обозреватель.



МИД Литвы намерен эффективно обеспечивать применение санкций



Глава МИД Литвы Г. Ландсбергис / E. Blaževič/LRT nuotr.

После того, как Еврокомиссия (ЕК) в среду разрешила калининградский транзит подсанкционных товаров, Министерство иностранных дел Литвы (МИД) заявляет, что страна будет эффективно обеспечивать применение санкций.

Министерство приветствовало предохранители, установленные Евросоюзом для предотвращения обхода Россией ограничений на экспорт подсанкционных товаров в ЕС, но утверждает, что предыдущие правила, которые допускали полный запрет на транзит этих товаров через Калининградскую область, были наиболее приемлемыми.

«Разъяснение, предоставленное ЕС, ясно дает понять, что государства-члены несут юридическое обязательство следить за тем, чтобы не было обхода санкций ЕС. Поэтому Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями», — говорится в заявлении МИД.

«После выявления таких случаев или с учетом интересов национальной безопасности Литва оставляет за собой право в одностороннем порядке предотвратить такие попытки», — говорится в нем.

По данным министерства, новая интерпретация, представленная ЕК, внимательно изучается государственными учреждениями, поскольку потребует согласованных общегосударственных соответствующих решений и действий для достижения надлежащего и единообразного применения санкций.

Конфликт России с Литвой из-за клининградского транзита



Новые инструкции ЕС были приняты после запрета Литвой транспортировки многих грузов из России в Калининград. В середине июня Литовские железные дороги (LTG) уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзитные поставки в область, а также вывоз из региона через территорию Литвы в Россию "большого перечня товаров", подпадающих под санкции ЕС.



В МИД Литвы указали, что ограничения касаются, в частности, российской стали и других изделий из черных металлов, а по словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, еще и строительных материалов, цемента, металлов и другой продукции, ориентировочно от 20 до 40 процентов номенклатуры.

11 июля в Литве вступил в силу запрет на ввоз цемента, древесины, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Европейского Союза, ограничение коснулось транзита в Калининград.

МИД России потребовал отменить ограничения, назвав меры литовской стороны "провокационными" и "нарушающими международно-правовые обязательства". В Кремле также пригрозили Литве жестким ответом.