Война в Украине. "Медуза": 30% опрошенных в РФ – за то, чтобы немедленно остановить войну

На 140-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

"Медуза": 30% опрошенных в РФ – за то, чтобы немедленно остановить войну

30 процентов россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что боевые действия в Украине нужно "остановить как можно скорее", а среди молодых людей в возрасте 24 лет с этим мнением согласно 56 процентов. Об этом сообщает "Медуза", в распоряжении которой, как утверждается, оказались результаты закрытого опроса ВЦИОМ, проведенного в конце июня 2022 года по заказу администрации президента России. Официально ВЦИОМ эти данные не публикует и не комментирует.

Война в Украине / AP nuotr.

Как пишет "Медуза", 57 процентов опрошенных считают, что боевые действия немедленно прекращать не стоит, а ещё 13 процентов затруднились ответить. Сторонники прекращения войны в большинстве и среди россиян в возрасте 25–34 лет. Зато 72 процента опрошенных старше 60 лет за продолжение "спецоперации".

Как утверждается, среди "активных пользователей интернета" за окончание боевых действий выступают 47% респондентов, а 35% – за их продолжение. Среди телеаудитории картина противоположная.

В открытом доступе в конце июня были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, из которых следует, что так называемую спецоперацию "скорее поддерживают" 72 процента опрошенных. Вопрос о том, нужно ли прекратить войну, в этом опросе не задавался. Похожие данные и в последнем опросе Левада-центра, также опубликованном в конце июня – 73 процента опрошенных заявили о той или иной степени поддержки действий российских вооружённых сил в Украине.

После начала вторжения в Украину в России были приняты законы, запрещающие так называемую дискредитацию армии - дискредитацией суды нередко признают, например, призывы к миру в Украине. Трудно оценить, насколько в ответах на вопросы социологов могут проявляться опасения стать жертвой репрессий из-за "нелояльных" ответов.

FT: НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия из Украины



Страны НАТО и ЕС настаивают на более тщательном отслеживании оружия, которое поставляется в Украину, на фоне опасений, что криминальные группировки незаконно вывозят его из страны и поставляют на черный рынок Европы, пишет Financial Times.

Война в Украине / AP nuotr.

С начала войны западные страны обязались предоставить военную поддержку на сумму более $10 млрд - от переносных ракетных установок и бронированных автомобилей до винтовок и огромного количества боеприпасов.

Ряд стран-членов НАТО обсуждает с Киевом создание системы отслеживания и инвентаризации оружия, поставляемого Украине, сообщили FT два западных чиновника, осведомленные о ходе переговоров.

"Все это оружие приземляется на юге Польши, доставляется к границе, а затем просто распределяется по транспортным средствам для пересечения границы: грузовикам, фургонам, иногда частным автомобилям, - сказал один из них. - И с этого момента мы ничего не знаем о его местонахождении и понятия не имеем, куда оно попадает, где используется и остается ли в стране".

Советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал, что перемещение оружия тщательно отслеживается и контролируется как Украиной, так и международными партнерами.

"Трудно избежать торговли людьми или контрабанды - мы не смогли добиться этого в бывшей Югославии и, вероятно, не сможем избежать этого в Украине", - сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова журналистам в минувшую пятницу.

Она выразила надежду, что страны-доноры вооружений предпринимают все необходимые шаги для отслеживания поставок, но предупредила, что невозможно отследить каждый предмет.

Представители России, Украины, ООН и Турции обсудят экспорт украинского зерна



В Стамбуле сегодня пройдет встреча делегаций России, Украины и Турции с представителями ООН по вопросу экспорта зерна с украинской территории.

Зерно на складах Восточной Украины / AP nuotr.

Переговоры пройдут на фоне усиливающегося продовольственного кризиса и обвинений в адрес России в том, что она пытается экспортировать зерно, украденное у украинских фермеров в регионах, находящихся под ее контролем.



Согласно спутниковым данным, опубликованным на прошлой неделе, 22% сельскохозяйственных угодий Украины перешли под контроль России после вторжения 24 февраля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне заявил, что в вопросе разблокировки экспорта зерна "предстоит пройти определенный путь", тем самым снизив ожидания от предстоящей встречи.

Во встрече в Стамбуле примут участие военные делегации из трех стран и дипломаты из ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что участники встречи "сосредоточатся на безопасной отправке на международные рынки зерна, ожидающего в украинских портах".

По оценкам Украины, в настоящее время в ее портах заблокировано до 25 млн тонн зерна. И Украина, и Россия выдвинули определенные требования на переговорах.

В МИД России заявили, что Москва хочет иметь возможность "контролировать и досматривать корабли, чтобы избежать контрабанды оружия, а также рассчитывает на обязательство Киева не устраивать провокаций".

Украинские власти заявили, что любые договоренности не должны угрожать безопасности южных регионов страны. Киев также просит, чтобы его торговые суда сопровождал турецкий военный флот.