Украинский депутат: мы ощущаем поддержку Литвы, но западный инвестор пока приходить боится

На конференции в Вильнюсе по восстановлению Украины, организованной Министерством экономики и инноваций премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что помощь Литвы Украине будет продолжаться до победы. По словам премьер-министра, территорию Украины необходимо будет разминировать, восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны, отстраивать жилые дома, школы, больницы.

Участник конференции украинский депутат Александр Аликсийчук говорит, что в первую очередь восстановительные работы ведуться в Украине на тех объектах, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.

«В первую очередь, это объекты, находящиеся на территориях, которые были освобождены от российских войск, например – это мосты, дороги и больницы. Также совсем скоро наступит первое сентября, дети пойдут в школу, и нам нужно создать необходимые условия для учебы. Для этого в Украине мы рассматриваем два варианта – онлайн- и офлайн-занятия. В Западной и Центральной Украине учеба будет проходить в очной форме, для этого в школе должно быть бомбоубежище – это обязательное условие», - сказал в интервью русской службе Радио ЛРТ Аликсийчук.



По его словам, сейчас дети не могут посещать школы, где нет укрытий, так как в случае воздушной тревоги им негде будет спрятаться.



«Это те проблемы, которые нужно решить в первую очередь. Далее на очереди больницы, так как люди нуждаются в медицинской помощи, не только в физической, но и в психологической. В то же время нельзя забывать и про бизнес, который должен нормально работать, чтобы государство получало налоги, которые пойдут на восстановление экономики Украины. Потому что сейчас мы живем в основном за счет помощи Запада, его кредитов и грантов», - говорит украинский депутат.

На конференции в Вильнюсе также говорилось о том, что Украина готова обеспечить максимально лояльные условия и максимальную защиту для европейского бизнеса.

«На прошлой неделе Верховная Рада разработала стратегию возобновления Украины. Эта стратегия подразумевает условное деление Украины на территории, где есть региональные центры развития. Например, Западная Украина – это магнитный регион, а Центральная Украина – регион отсталого развития. Также мы понимаем, что есть регионы, куда никакой бизнес не придет и в этом случае государство будет вкладываться в предприятия, которые там функционируют. Это даст возможность работать тем людям, которые остаются на этих территориях», - подчеркнул Аликсийчук.

Он также отметил, что иностранные инвесторы не спешат вкладываться в украинский бизнес.

«Что касается защиты бизнеса, то мы понимаем, что инвесторы завтра в Украину не придут. Будем откровенны – иностранный инвестор пока боится приходить. У нас есть Литва, Польша, все страны Балтии, Словакия, Румыния, многие страны Европы – Великобритания, Испания, Италия. Говоря о Литве, важно не забывать, что первым в Верховную Раду приехал ваш президент, и мы это очень ценим. В Литве я был последний раз в 2012 году и в этот приезд я был ошеломлен большим количеством украинских флагов во многих городах. Мы все ощущаем поддержку от Литвы, и это не только финансовая и военная поддержка, но и визуальная, словесная и дипломатическая. Все вместе это дает нам уверенность, что мы не одни, что мы точно победим в войне за независимость Украины», - заключил депутат.



Неделю назад на международной конференции в швейцарском Лугано десятки государств пообещали помогать Украине на пути длительного и дорогостоящего восстановления экономики, согласившись с необходимостью проведения в Украине широких реформ для усиления прозрачности и борьбы с коррупцией, сообщает DW.



В завершение двухдневного форума во вторник, 5 июля, лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления Украины.



Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны после российского вторжения 24 февраля обойдется не менее чем в 750 млрд долларов. Он назвал декларацию Лугано началом длительного процесса. "Мы должны сделать все, что было разрушено, еще лучше, чем было", - подчеркнул он.