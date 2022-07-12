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2022.07.12 13:53

Литва не впустила на свою территорию 34 грузовика с российскими номерами

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.12 13:53
Грузовики
Грузовики / J. Biliūno/BNS nuotr.

После того, как в воскресенье вступил в силу запрет на новые виды грузов в транзите российских товаров в Калининград, за минувшие сутки через границу Литв не пропустила 34 грузовика, сообщила во вторник Литовская таможня.

Часть грузовиков везла груз через Беларусь в Калининград, другие пытались въехать в Литву из Калининграда, сообщила BNS представитель Таможенного департамента Лина Лауринайтите-Григене.

По ее словам, предпринимались попытки ввоза автозапчастей, древесины, мебели, алкогольных напитков и других товаров.

«Развернутые и возвращенные на российскую и белорусскую сторону грузовики перевозили автозапчасти, лес и изделия из дерева, мебель, смазочные материалы, стекло, крепкие алкогольные напитки», — говорится в сообщении таможни.

Пять физических лиц, перевозивших алкоголь, не смогли въехать в Литву через пограничный пост Панемуне, где с российской стороны ремонтируется мост Королевы Луизы и возможен только пешеходный переход.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и и другие товары российского происхождения.

# Литва# Калининградский транзит
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