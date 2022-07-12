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2022.07.12 10:39

Премьер Литвы: наша помощь Украине будет продолжаться до ее победы

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.12 10:39
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Помощь Литвы Украине будет продолжаться до тех пор, пока эта страна не победит в войне с Россией, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Наша военная, гуманитарная и финансовая помощь Украине будет продолжаться до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну. Я надеюсь, что это поможет Украине быстрее добиться победы», — сказала Шимоните на конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством экономики и инноваций во вторник в Вильнюсе.

По словам премьер-министра, территорию Украины необходимо будет разминировать, восстанавливать разрушенную инфраструктуру страны, отстраивать жилые дома, школы, больницы.

«По мере возвращения украинского народа домой из временных убежищ в Украине и за границы украинская земля должна быть разминирована, водо- и энергоснабжение восстановлено, как минимум восстановлены основные дороги, мосты и железнодорожные пути, нужно, чтобы функционировали детские сады, школы и больницы, было отремонтировано жилье, чтобы до наступления зимы хотя бы были крыши и окна», - сказал глава правительства Литвы.

Конференция посвящена не только восстановлению зданий и инфраструктуры, но и модернизации ведомств и восстановлению экономики. Создается новая платформа и новый финансовый инструмент Rebuilt Ukraine facility, который должен консолидировать всю поддержку, в том числе оказываемую международными организациями и государствами-членами Европейского Союза.

Поддержка Литвы Украине, включая прием военных беженцев, уже превышает полмиллиард евро.

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