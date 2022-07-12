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2022.07.12 13:27

В Литве - 984 новых случая COVID-19

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.12 13:27
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19 / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 984 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые коронавирусом заболели 795 человек, повторно - 179, десять человек заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 105 человек, из них восемь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 210 случаев.

Всплеск новых случаев заражения вирусом Covid-19 связан с появлением более заразных подвариантов заболевания, которые могли попасть в Литву, считает Аурелия Жвирблиене, профессор Центра наук о жизни Вильнюсского университета.

"Появляются новые, более заразные подварианты вируса. Вирус [...] эволюционирует в направлении, которое для него более благоприятно. Вполне вероятно, что эти подварианты уже появились в Литве и вызывают новую волну", - сказала Жвирблиене в интервью Радио ЛРТ.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек. В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинировано 69,9% жителей.


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