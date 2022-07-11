Литва выделила Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

Литва выделила Национальному банку Украины дополнительно 10 млн евро на неотложные восстановительные работы.

В понедельник правительство приняло постановление о выделении этих средств Министерству финансов. Оно переведет их Национальному банку Украины.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила о дополнительной поддержке Литвы Украине на Конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Швейцарии в начале июля.

"Двусторонняя помощь Литвы Украине и поддержка беженцев из Украины в нашей стране превышают полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительно 10 млн евро Национальному банку Украины на проведение неотложных восстановительных работ", - сказала тогда премьер.

В июне президент Гитанас Науседа во время чтения годового доклада в Сейме объявил помощь Литвы в восстановлении Украины своим личным обязательством.

«Литва поможет украинцам восстановить свою страну. Мы уже готовимся к этому сегодня. Это личное обязательство для меня. Я своими глазами видел разрушенные дома украинцев, от которых остались только почерневшие стены. Я переживаю еще большую боль из-за безнадежно искалеченных человеческих жизней», - сказал Науседа.