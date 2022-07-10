Хроника путинской войны. Зеленский дал приказ освободить побережье

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 июля.

На 137-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 10 июля (время вильнюсское).

22:45

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр предупредил об угрозе полного прекращения поставок газа из России в Европу. "Будем готовиться к полному прекращению поставок российского газа, сегодня это самый вероятный вариант", - цитируют европейские СМИ слова министра на конференции в городе Экс-ан-Прованс.

22:15

Глава Минобороны: Зеленский дал приказ освободить побережье

Украинский президент Владимир Зеленский дал приказ освободить прибрежные районы на юге, для чего Украина собирает "миллионную боевую силу", заявил министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию The Times. Эти регионы имеют важное значение для украинской экономики, указывает газета. Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, эвакуироваться "всеми доступными способами".

21:45

В результате российских обстрелов Донецкой области за 10 июля погибли по меньшей мере 2 человека, еще 5 получили ранения, сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. Летальные исходы зафиксированы в городе Северск, трое пострадавших - в Соледаре, по одному - в Угледаре и поселке Ласточкино.

Между тем глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин заявил, что обстрелы Шахтерского района украинской стороной привели к гибели трех человек, еще 11 получили ранения, "по четырем людям ведутся поисковые работы".

21:25

Российские войска в районе поселка Белогоровка Луганской области не могут продвигаться, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Гайдай. Количество атак и обстрелов, совершаемых армией РФ, уменьшилось, добавил он. Украинские подразделения ведут работу по уничтожению складов боеприпасов российской стороны, указал Гайдай.

В свою очередь, Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что российским военным не удалось провести разведку боем в направлении поселка Мазановка в Донецкой области, а в районе села Новосёловка Вторая в этом же регионе украинцы отбили штурм российских сил.

21:05

Самопровозглашенный "глава Республики Крым" Сергей Аксенов распорядился продлить до 20.00 25 июля высокий ("желтый") уровень террористической опасности в городах и районах на севере аннексированного полуострова, а также на инфраструктурных объектах. Он объяснил этот шаг необходимостью обеспечить "антитеррористическую защищенность".

20:35

Польша ждет притока украинских школьников

В предстоящем учебном году в польские школы пойдут еще более 200 тысяч украинских детей в дополнение к тем, которые уже учатся в стране. Такие данные привел министр национального образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек.

20:05

Украина ждет от стран-партнеров больше бронетехники и вооружений, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию The Wall Street Journal. Кроме того украинской армии необходимо "обновить свои взводы", а также "произвести перестановки, поскольку у нас тоже много потерь", добавил министр.

19:40

Сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) выступил против поставок вооружений Украине. "Я вовсе не радикальный пацифист. Но, как и 40 процентов населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны по мере поставок все большего и большего количества оружия. И я думаю, что со стороны федерального правительства безответственно сосредотачиваться исключительно на военных решениях", - заявил политик в летнем интервью телеканалу ZDF. В то же время Левая партия поддерживают получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, а также одобряют санкции в отношении России, добавил Ширдеван.

19:20

В компании Siemens Energy назвали решение Оттавы передать ФРГ турбину для "Северного потока" "необходимым и важным первым шагом" на пути к тому, чтобы вернуть ее к месту использования в газопроводе. Турбина находится на ремонте в Монреале.

19:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что ограничение Россией экспорта украинского зерна могло способствовать беспорядкам в Шри-Ланке, и выразил опасение, что оно может спровоцировать и другие кризисы.

"Мы видим, как последствия российской агрессии проявляются повсюду. Она могла способствовать ситуации в Шри-Ланке. Мы обеспокоены последствиями во всем мире", - сказал Блинкен, общаясь с журналистами в Бангкоке.

18:40

Герхард Шрёдер и Владимир Путин (архивное фото) / AP nuotr.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и в свете войны России против Украины не собирается отказываться от возможности личного общения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете FAZ, которое должно быть опубликовано в номере за понедельник, 11 июля. В той же беседе с журналистами Шрёдер подчеркнул, что не верит в возможность решить конфликт военным путем: "Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить лишь посредством дипломатического решения".

В первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину. "Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Это ответственность российского правительства", - написал Шрёдер в LinkedIn.

18:10

Минэнергетики и МИД Украины в совместном заявлении выразили "глубокое разочарование" в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию "отремонтированных компанией Siemens Canada турбин" для газопровода "Северный поток".

Отметив, что Киев благодарен мировому сообществу, в том числе ФРГ и Канаде, за введенные против России санкции, власти Украины заявили, однако, что считают канадско-германскую договоренность о временном исключении из санкций "подстройкой санкционного режима под прихоти России" и "опасным прецедентом", который "идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

17:35

Российские войска обстреляли Великомихайловскую сельскую общину на юго-востоке Днепропетровской области из ракетных систем залпового огня, сообщило региональное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, постравших нет. В одном из дворов вспыхнул пожар, однако огонь удалось потушить.

17:15

Девятерых сотрудников Национальной полиции по Луганской области подозревают в государственной измене, сообщил офис генпрокурора Украины. По данным следствия, весной года действующие стражи порядка, "несмотря на присягу, изменили украинскому государству" и перешли на сторону россиян.

16:55

СМИ: ФРГ блокирует выделение Украине 9 млрд евро

Вот уже около месяца Германия блокирует выделение Украине пакета помощи ЕС в размере 9 млрд евро, пишет итальянская газета Corriere della Serra со ссылкой на источники в Киеве и Брюсселе. По сведениям газеты, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) выступает против финансирования за счет общеевропейского долга, как Брюссель поступил во время пандемии COVID-19. Издание не исключает, что именно блокировка могла стать одной из причин для внезапного отзыва из ФРГ посла Украины Андрея Мельника.

16:25

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об освобождении от уплаты военного сбора военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, пограничников, сотрудников СБУ, Службы внешней разведки, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и других лиц, принимающих участие в боевых действиях в условиях военного положения. Проект закона о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины был вынесен на рассмотрение Верховной радой 3 июня. 19 июня он был принят украинским парламентом и днем позже передан на подпись главе государства.

16:00

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон выразил недовольство решением властей Канады передать Германии турбину Siemens для газопровода "Северный поток". "Это очень плохой прецендент исключения из санкций", - написал Макогон в Facebook. "Cчитаю, что даже по возвращении турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС. Потому что даже без этой турбины "Газпром" имеет возможность значительно увеличить транзит", - объяснил он. В то же время власти Германии с одобрением отнеслись к позиции Оттавы. "Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников", - заявил канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Олаф Шольц / AP nuotr.

15:30

Растущее число учеников из Украины может привести к перегрузке школ в Германии после летних каникул. Такое мнение высказал председатель профсоюза учителей "Образование и воспитание" (VBE) Удо Бекман (Udo Beckmann) в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Учителя годами работают на пределе и срочно нуждаются в разгрузке", - заявил Бекман. Обязательное школьное обучение для детей, бежавших в Германию от войны, должно начаться после их шестимесячной адаптации. "Это означает дальнейшее увеличение числа украинских учеников в школах - в дополнение к тем 140 000 детей, которые уже внесены в систему", - отметил Бекман.

15:12

Депутат Херсонского облсовета: украинские военные нанесли удары по воинской части российских сил

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань написал в Facebook, что украинские военные нанесли удары по воинской части российских сил в Херсоне. Ранее первый заместитель главы совета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области Украины срочно эвакуироваться. Те, кто не может покинуть регион, должны подготовить убежище, а также запас воды и еды, заявил Соболевский.

14:47

Над Херсоном прогремели несколько взрывов. Задействованы российские системы противовоздушной обороны, передало агентство ТАСС. В ходе войны город Херсон и Херсонская область на юге Украины были захвачены российскими силами.

14:29

ГС Украины по ЧС: Число жертв удара в городе Часов Яр возросло до 15

По состоянию на 13:00 по местному времени в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр Донецкой области Украины погибли 15 человек, пострадали пять. Об этом сообщили в Государственной службе (ГС) Украины по чрезвычайным ситуациям (ЧС).

14:15

В ходе войны России с Украиной зафиксированы 124 случая сексуального насилия. Об этом сообщила спецпредставитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен. По ее словам, имеющиеся данные - лишь верхушка айсберга и не отражают происходящего в полной мере.

14:06

Минобороны РФ: Уничтожены более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777

Российские военные нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины в Славянске и Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Уничтожены более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град", - утверждают в ведомстве.

13:55

Российская артиллерия продолжает наносить удары по Славянскому району в Донецкой области, к северу от Изюма и к востоку от Лисичанска, говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. Российские силы, по всей вероятности, немного продвинулись в районе Попасной, указали в ведомстве. По его данным, обстрелы со стороны Изюма продолжаются вдоль магистрали E40. Контроль над трассой Е40, которая соединяет Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России в ее попытках продвинуться в Донецкой области, отметили в британском министерстве.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0wJwGgHXit



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/T0mS7E9OIG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2022

13:33

Разведка Украины: Россия активизировала набор в частные военные компании

Россия активизировала набор в частные военные компании, в частности, - за счет рекрутирования в местах лишения свободы, заявили в Главном управлении (ГУ) разведки при министерстве обороны Украины. После подписания и выполнения контрактов заключенным обещают полную амнистию, отмечают в ГУ. По его версии, сбор рекрутов проходит на военном полигоне вблизи хутора Молькино в Краснодарском крае. В ходе собеседований говорится о наборе до 10000 добровольцев в течение двух месяцев, утверждают в ГУ. Кроме этого, по его информации, управление ФСБ РФ по Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении справочной информации о лицах, склонных к "дискредитации ВС РФ". При сборе такой информации особое внимание уделяют близким родственникам военнослужащих, погибших на территории Украины или участвующих в войне, заявляют в ведомстве.

12:57

Вашингтон призывает третьи страны предоставить остатки оружия советского производства, с которым в Украине смогут лучше обращаться. Этот пункт включен в повестку дня поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где глава американского государства должен встретиться с лидерами арабских стран, когда-то сотрудничавших с Москвой в сфере поставок вооружений. Об этом пишет газета The New York Times. По ее данным, американские официальные лица признают, что запасы оружия в США и Европе в какой-то момент иссякнут, а выделения еще 54 млрд долларов (53 млрд евро) на военную и другую помощь Киеву в ближайшее время не ожидается. На этом фоне команда Байдена ищет долгосрочную стратегию по мере того, как опасность масштабной эскалации в Европе возрастает, перспектива урегулирования в войне России с Украиной путем переговоров - далека, а общественность начинает уставать - как в США, так и за их пределами, констатирует издание. Визит американского президента в Израиль, на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию запланирован на 13-16 июля.

11:49

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса для проверки запрета на посещение сайтов в интернете. Ведомство сделало это по требованию Генпрокуратуры РФ. Ограничение введено 9 июля в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации". Норма регламентирует блокировку сайтов, по мнению властей, "содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, а также недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

11:38

Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по Ближнему Востоку. Глава американской администрации написал колонку для The Washington Post. По его словам, энергоресурсы региона жизненно важны для смягчения воздействия войны России в Украине "на глобальные поставки". Байден добавил,что станет первым президентом США, который посетит Ближний Восток после терактов 11 сентября - при отсутствии американских боевых миссий в регионе. "Моя цель, чтобы это оставалось неизменным", - добавил он.

10:54

Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну

Анналена Бербок / AP nuotr.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты мирных жителей. "Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои", - сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel. "Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами", - указала глава МИД ФРГ. Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, пояснила министр иностранных дел. "Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит", - отметила Бербок. "Терпеть, когда ничего не можешь сделать, - в этом иногда заключается жестокость внешней политики", - добавила она.

09:43

Российские силы нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко. По его словам, ракеты попали по Зеленодольской городской объединенной территориальной общины. "Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", - добавил Резниченко.

09:10

По меньшей мере три десятка человек остаются под завалами после ракетного удара российских сил по пятиэтажному зданию в Часовом Яре в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Об этом написал в Telegram руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели. Сообщается минимум о шести погибших.

08:59

В результате утреннего обстрела Николаева российским войсками разрушено два частных дома, кроме того, есть повреждения на территориях двух предприятий, сообщил вTelegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

08:02

Флаги Европейского Союза / AP nuotr.

Европейский Союз работает над ужесточением имплементации шести пакетов санкций в отношении России. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ). Возможность обхода ограничительных мер связана с разделением полномочий в рамках ЕС - между Брюсселем, который задает вектор санкционной политики, и многочисленными национальными министерствами, надзорными органами и представителями отраслей промышленности, отвечающими за реализацию решений. Самая проблемная область применения - выявление и заморозка активов, принадлежащих попавшим под санкции гражданам РФ, отмечает WSJ. При этом в ЕС нет единой правоприменительной инстанции, сравнимой с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, которое может штрафовать нарушителей в США и за рубежом, констатирует издание.

04:55

Журналисты выявили множество потенциальных военных преступлений в Украине

С начала российского вторжения агентство AP и документальная программа "На передовой" (Frontline) канала PBS выявили сотни потенциальных военных преступлений. Хотя большинство из них, по всей видимости, были совершены Россией, Украина также причастна к некоторым из них, включая разрушение дома престарелых в поселке Старая Краснянка Луганской области, отмечает AP.

Полученные AP данные подтверждают сделанные ранее выводы ООН об ответственности за смерть мирных жителей обеих сторон конфликта. "Десятки пожилых людей и инвалидов, многие из которых были прикованы к постели, оказались запертыми внутри без воды и электричества. В результате нападения 11 марта начался пожар, который распространился по всему зданию. Часть пациентов и сотрудников спаслись", - указывает AP. Украинские власти возложили вину на российские войска, обвинив их в убийстве более 50 беззащитных гражданских лиц в результате "жестокого и неспровоцированного нападения". Однако УВКПЧ считает, что, заняв боевую позицию внутри дома престарелых, вооруженные силы Украины "фактически превратили здание в мишень" и несут, возможно, не меньшую ответственность за гибель людей.

03:10

Власти самопровозглашенной "ЛНР" заявили об обстреле украинскими военными города Алчевска с применением американских РСЗО HIMARS. На публикуемых в соцсетях видеозаписях слышны взрывы и виден пожар. "24 канал" передает, что после мощного взрыва загорелся пивзавод, где был обустроен склад с боекомплектами.

02:00

То, что поддерживаемые Россией оккупационные власти в Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывает на вероятное намерение Кремля аннексировать часть Харьковской области или всю ее, пишет в своей регулярной сводке Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что использование оккупационными властями имперских российских образов и риторики, указывающих на аннексию, подтверждает предыдущую оценку ISW, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины.

#Russian-backed occupation authorities in #Kharkiv Oblast stated that Kharkiv Oblast is an “inalienable part of Russian land,” indicating that the #Kremlin likely intends to annex part or all of Kharkiv Oblast.



Read the latest: https://t.co/n1sUSqhDdt pic.twitter.com/bU1CvHEFDs — ISW (@TheStudyofWar) July 9, 2022

00:30

Канада вернет ФРГ турбины для "Северного потока" и расширяет санкции против России

Канада сделает исключение из санкций против России, чтобы вернуть в Германию отремонтированные российские турбины, необходимые для газопровода "Северный поток - 1", говорится в заявлении министра природных ресурсов Канады.

Оттава также объявила, что расширит санкции против энергетического сектора России, включив в них промышленное производство.

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