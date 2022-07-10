Хроника путинской войны. Харьков и Кривой Рог снова под обстрелом

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 10 июля.

На 137-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 10 июля (время вильнюсское).

10:54

Бербок сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну

Анналена Бербок / AP nuotr.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сожалеет, что Запад не может осуществить военное вмешательство в войну в Украине для защиты мирных жителей. "Я хотела бы, например, пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои", - сказала Бербок в интервью изданию Der Spiegel. "Но мы не можем этого обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами", - указала глава МИД ФРГ. Именно поэтому она также должна была "четко заявить", что режим бесполетных зон введен не будет, пояснила министр иностранных дел. "Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит", - отметила Бербок. "Терпеть, когда ничего не можешь сделать, - в этом иногда заключается жестокость внешней политики", - добавила она.

09:43

Российские силы нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко. По его словам, ракеты попали по Зеленодольской городской объединенной территориальной общины. "Населенные пункты не задело. Люди не пострадали", - добавил Резниченко.

09:10

По меньшей мере три десятка человек остаются под завалами после ракетного удара российских сил по пятиэтажному зданию в Часовом Яре в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Об этом написал в Telegram руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, в доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели. Сообщается минимум о шести погибших.

08:59

В результате утреннего обстрела Николаева российским войсками разрушено два частных дома, кроме того, есть повреждения на территориях двух предприятий, сообщил вTelegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

08:02

Флаги Европейского Союза / AP nuotr.

Европейский Союз работает над ужесточением имплементации шести пакетов санкций в отношении России. Об этом сообщило издание Wall Street Journal (WSJ). Возможность обхода ограничительных мер связана с разделением полномочий в рамках ЕС - между Брюсселем, который задает вектор санкционной политики, и многочисленными национальными министерствами, надзорными органами и представителями отраслей промышленности, отвечающими за реализацию решений. Самая проблемная область применения - выявление и заморозка активов, принадлежащих попавшим под санкции гражданам РФ, отмечает WSJ. При этом в ЕС нет единой правоприменительной инстанции, сравнимой с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина, которое может штрафовать нарушителей в США и за рубежом, констатирует издание.

04:55

Журналисты выявили множество потенциальных военных преступлений в Украине

С начала российского вторжения агентство AP и документальная программа "На передовой" (Frontline) канала PBS выявили сотни потенциальных военных преступлений. Хотя большинство из них, по всей видимости, были совершены Россией, Украина также причастна к некоторым из них, включая разрушение дома престарелых в поселке Старая Краснянка Луганской области, отмечает AP.

Полученные AP данные подтверждают сделанные ранее выводы ООН об ответственности за смерть мирных жителей обеих сторон конфликта. "Десятки пожилых людей и инвалидов, многие из которых были прикованы к постели, оказались запертыми внутри без воды и электричества. В результате нападения 11 марта начался пожар, который распространился по всему зданию. Часть пациентов и сотрудников спаслись", - указывает AP. Украинские власти возложили вину на российские войска, обвинив их в убийстве более 50 беззащитных гражданских лиц в результате "жестокого и неспровоцированного нападения". Однако УВКПЧ считает, что, заняв боевую позицию внутри дома престарелых, вооруженные силы Украины "фактически превратили здание в мишень" и несут, возможно, не меньшую ответственность за гибель людей.

03:10

Власти самопровозглашенной "ЛНР" заявили об обстреле украинскими военными города Алчевска с применением американских РСЗО HIMARS. На публикуемых в соцсетях видеозаписях слышны взрывы и виден пожар. "24 канал" передает, что после мощного взрыва загорелся пивзавод, где был обустроен склад с боекомплектами.

02:00

То, что поддерживаемые Россией оккупационные власти в Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывает на вероятное намерение Кремля аннексировать часть Харьковской области или всю ее, пишет в своей регулярной сводке Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что использование оккупационными властями имперских российских образов и риторики, указывающих на аннексию, подтверждает предыдущую оценку ISW, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины.

#Russian-backed occupation authorities in #Kharkiv Oblast stated that Kharkiv Oblast is an “inalienable part of Russian land,” indicating that the #Kremlin likely intends to annex part or all of Kharkiv Oblast.



Read the latest: https://t.co/n1sUSqhDdt pic.twitter.com/bU1CvHEFDs — ISW (@TheStudyofWar) July 9, 2022

00:30

Канада вернет ФРГ турбины для "Северного потока" и расширяет санкции против России

Канада сделает исключение из санкций против России, чтобы вернуть в Германию отремонтированные российские турбины, необходимые для газопровода "Северный поток - 1", говорится в заявлении министра природных ресурсов Канады.

Оттава также объявила, что расширит санкции против энергетического сектора России, включив в них промышленное производство.

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