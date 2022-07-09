Хроника путинской войны. Gulagu.net: в российских колониях набирают заключенных для отправки на войну

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 9 июля.

На 136-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 9 июля (время вильнюсское).

16:31

США выделят почти 368 млн долларов (361 млн евро) в виде дополнительной гуманитарной помощи для жителей Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в условиях войны с Россией. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен. "Наши обязательства перед народом Украины непоколебимы", - добавил он.

16:10

Зеленский встретился в Киеве с председателем французского Сената

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с председателем французского Сената Жераром Ларше и делегацией верхней палаты парламента Франции. "Благодарен за поддержку Францией украинского суверенитета и территориальной целостности, а также за важную помощь нашей армии и населению в это сложное время", - написал Зеленский в Telegram.

16:00

В Киеве военные начали занятия с мирными жителями, чтобы повысить уровень защиты города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Обучение в первую очередь проходят работники коммунальных предприятий райгосадминистраций, заявил градоначальник в эфире общенационального телемарафона. Население обучают оказанию экстренной медицинской помощи. "В нынешних условиях - это крайне необходимо. Восемьдесят процентов погибших во время боевых действий - это раненые с большой кровопотерей", - отметил Кличко.

15:30

Министр спорта Украины: С начала войны погибли 100 спортсменов и тренеров

С начала войны в результате действий российских военных погибли 100 украинских спортсменов и тренеров, четверо были ранены, еще 22 находятся в плену. Об этом написал в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

15:00

Украина получит грант в размере 1,7 млрд долларов (1,6 млрд евро) из целевого фонда, созданного Международным банком реконструкции и Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил в Telegram украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Проект соглашения одобрен 9 июля на заседании правительства. Средства будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату медицинских услуг. "Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", - отметил Шмыгаль.

14:20

В Великобритании - новый этап военной подготовки украинских военнослужащих

В Великобритании начался новый этап программы военной подготовки украинских военнослужащих. Министерство обороны страны сообщило, что группа из 10 тысяч добровольцев из Украины, не имеющих военного опыта, завершила первые учения. "Эта амбициозная новая учебная программа знаменует собой следующий этап британской поддержки вооруженных сил Украины в их борьбе против российской агрессии", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

14:05

Энтони Блинкен / AP nuotr.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров на саммите G20 в Индонезии заявил, что США не видят никаких признаков готовности России к "серьезной дипломатии" по поводу ситуации в Украине. Вашингтон, по словам Блинкена, готов воспользоваться дипломатией, если появится такая возможность. "Был сильный консенсус, и Россия осталась изолированной, как это было много раз с начала этой войны", - добавил Блинкен после саммита "двадцатки".

Глава Госдепа также выразил обеспокоенность сближением Китая и России. "Я не верю, что Китай является нейтральным", - сказал Блинкен после пятичасовых переговоров со своим китайским коллегой.

13:30

Утром по Николаеву было выпущено шесть ракет из ЗРК С-300. В результате обстрела есть разрушения, жертв нет, сообщил глава местной военной администрации Виталий Ким. Он также опубликовал видео с последствиями ударов:

13:10

В результате ракетного удара по Харькову пострадали семь человек. Четверых из них, в том числе ребенка, госпитализировали, еще трем оказали помощь на месте, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Telegram-канал "Харьков LIFE" опубликовал видео с моментом взрыва:

12:15

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унеческом районе на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Это произошло на перегоне Робчик-Песчанка. "В результате инцидента в составе повреждены стёкла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы", - написал Богомаз. Ранее издание The Insider подсчитало по сообщениям в СМИ, что с марта по июнь в разных регионах России сошли с рельсов 63 товарных поезда - почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Аварии случались в основном на западе и юго-западе РФ, иногда рядом с воинскими частями, отметил The Insider.

11:45

Gulagu.net: в российских колониях набирают заключенных для отправки на войну

В колониях нескольких регионов России набирают заключенных для участия в войне, сообщил проект по защите прав заключенных Gulagu.net, который получил сообщения о подобном "призыве" на свою горячую линию. Правозащитникам рассказали о вербовке заключенных в колониях Нижегородской области, Мордовии и Краснодарского края. "Забрали 6.07.22 около 10 человек. Вызывал утром начальник, вечером приехало ЧВК и генерал. Через 10 минут после вызова были собраны с вещами. Некоторых забрали, некоторых закрыли пока в больнице. Некоторых вояк не вызвали", - приводит Gulagu.net рассказ из ИК-5 УФСИН Нижегородской области.

Ранее издание "Важные истории" рассказывало, что заключенным в колониях в Санкт-Петербурге предложили поехать воевать в Донбасс в составе ЧВК "Вагнер", пообещав амнистию и выплату 200 тысяч рублей.

11:15

По жилому району Харькова был нанесен ракетный удар, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. По предварительной информации, ранены трое человек, уточнил представитель Нацполиции Украины в области Сергей Болвинов.

10:30

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что никакой объявленной "оперативной паузы" на фронте нет и военные обстреливают украинские позиции "по-прежнему с той же интенсивностью". "Атакуют с нескольких направлений. Там, где идти вперед им неудобно, устраивают настоящий ад, обстреливая территории на горизонте. Поэтому опасность поступает повсюду - от Кременной до Попасной", - написал Гайдай в telegram-канале. По его словам, 8 июля российские вооруженные силы "добились незначительных успехов" и продолжают наступление к западу от Лисичанска с целью "ворваться вглубь соседней области".

10:00

Минобороны Великобритании: Россия собирает резервные силы по всей стране

Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций, пишет министерство обороны Великобритании. Большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, использует бронетранспортеры МТ-ЛБ, которые долгое время хранились на военных складах и считались непригодными для выполнения большинства задач по транспортировке пехоты в зоне боевых действий, пишет разведка Великобритании. Изначально бронетранспортер был разработан в 1950-х годах как тягач для перевозки артиллерии, у него очень легкая броня, и он оснащен только пулеметом для защиты.

В феврале большинство российских штурмовых частей первого эшелона были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой.

"Несмотря на заявление президента Путина от 7 июля 2022 года о том, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования", - констатирует британское Минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022

09:39

Из утренней сводки Генштаба ВСУ:

На Краматорском направлении россияне штурмовыми действиями пытаются продвинуться в районе населенного пункта Григоровка в направлении Северска. Бои продолжаются.

На Бахмутском направлении российские войска попытались взять под контроль Углегорскую ТЭС и улучшить тактическое положение в районе поселка Доломитное. Украинские силы не дали этого сделать и отбросили россиян на их прежние позиции.

На этих и других направлениях ВС РФ вели артиллерийские обстрелы и наносили авиаудары.

08:30

Более 1 млн украинцев задействовано в секторе безопасности и обороны страны, сообщил министр обороны Алексей Резников. "Мобилизованы в ВСУ - до 700 000 человек, пограничники - до 60 000, Нацгвардия - до 90 000, Национальная полиция - до 100 000", - приводит слова министра издание "Українськi Новини".

08:15

США обнаружили не менее 18 "фильтрационных лагерей" для украинцев, созданных властями России и так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом рассказала замглавы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан. По ее словам, лагеря находятся как на оккупированных территориях Украины, так и в приграничных регионах России. Они расположены в школах, спортивных или культурных учреждений. Из лагерей людей отправляют в российские регионы, чаще всего - на Дальний Восток, уточняет The New York Times. Прошедшие через "фильтрацию" украинцы, которым удалось сбежать, рассказали изданию о допросах, пытках и избиениях.

Американские власти считают, что Россия начали готовиться к процессу "фильтрации" еще до начала вторжения. Были составлены списки людей, которых сочли "угрозой российскому контролю". В них вошли, в частности, политики, активисты и сотрудники военных ведомств. По данным украинских властей, после начала войны около 1,6 миллиона жителей страны были насильственно переселены в Россию, в том числе около 250 тысяч детей. Проверить эти цифры невозможно, отметила Остриан.

07:00

Минобороны открестилось от планов "ДНР" создать собственный флот

В российском Минобороны опровергли информацию о планах "ДНР" создать собственный флот из находящихся в порту Мариуполя иностранных судов. "Это не соответствует действительности", - цитирует "Интерфакс" начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева. Он обвинил Киев в попытке "дискредитировать" Россию и "обвинить ДНР в нарушении норм международного морского права". При этом о планах создать собственный флот глава "ДНР" Денис Пушилин сообщал еще в конце мая. "Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны", - сказал тогда Пушилин. Таким образом у "ДНР" появится "собственный торговый флот", сообщил он.

06:30

В киевском метро открылась выставка детских рисунков под названием "Дети. Война. Будущее". Ее организаторы - благотворительный фонд Future for Ukraine и NFT-проект "Мама, я вижу войну". На выставке, которая продлится до 17 июля, собрано 300 произведений, на которых дети изображают жизнь до и после войны. С начала российского вторжения в Украину по данным пресс-службы Офиса генпрокурора погибли 347 детей и более 646 получили ранения.

05:30

Папа Франциск / AP nuotr.

Папа римский Франциск может посетить Украину в августе, заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в эфире итальянского телеканала Rai1. По его словам, приготовление к поездке понтифика в Киев начнется после его визита в Канаду, который запланирован на последнюю неделю июля. В середине сентября понтифик отправится в Казахстан на съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане. Там, по словам Галлахера, он может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

04:30

Джо Байден назвал ЦРУ лучшей разведслужбой в мире

Президент США Джо Байден назвал Центральное разведывательное управление (ЦРУ) лучшей секретной службой в мире, заявив, что она за несколько месяцев до начала войны в Украине смогла предсказать планы президента РФ Владимира Путина и предупредить мир о грядущих событиях.

03:30

В Украине могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях зимой с 20 до 16 градусов, сообщил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается, в Кабмине анализируют опыт европейских государств, прежде чем снизить температурный режим в домах и квартирах.

02:30

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что Украина должна изолироваться от России железным занавесом. Об этом он заявил в интервью "24 каналу". По его мнению, Киев должен полностью переориентироваться технологически, экономически, финансово, энергетически на Европу и на другие рынки.

01:30

Зеленский поблагодарил Байдена за новую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за новый пакет военной помощи Украине. "Искренне благодарен президенту США и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды - наши первостепенные потребности. Именно это помогает оказывать давление на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе!", - написал Зеленский в Twitter.

Щиро вдячний Президенту 🇺🇸 @POTUS і американському народові за продовження дієвої підтримки 🇺🇦 в протидії агресії РФ. Чергові #HIMARS і 155-міліметрові снаряди – наші першорядні потреби. Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку 🇺🇸! Разом ідемо до перемоги! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2022

00:30

Авиакомпании России в первом полугодии 2022 года сократили перевозки на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. По его словам, ограничение полетов в 11 аэропортов юга России привело к снижению пассажиропотока. "Минтранс и авиаперевозчики прилагают все усилия для выравнивания ситуации", - сказал министр.

00:05

Жители оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны эвакуироваться "всеми доступными способами". Об этом заявила вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона. По ее словам, это необходимо, чтобы ВСУ во время наступательных действий не подвергали опасности гражданское население. "Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", - сказала министр. Она подчеркнула, что пребывание на территории Херсонской и Запорожской области "в разы хуже и в разы опаснее" пребывания на подконтрольной Украине территории.