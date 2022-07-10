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2022.07.10 11:50

Лайма Вайкуле не планирует концертов в России, но выступит в Паланге

НГ
Новая газета – Балтия 2022.07.10 11:50
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / фото Shutterstock

На концерте в Паланге 31 июля с Лаймой выступит лучший современный балет Украины — Freedom Ballet.

Звезда латвийской эстрады Лайма Вайкуле вернулась из США, где провела несколько месяцев. Сейчас она в своем уютном доме в юрмальском Булдури, откуда и сообщила, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, все же проведет в ближайшее время несколько концертов.

«Но концерты в России по понятным причинам сейчас не планирую», — сообщила она.

«Мы же артисты и в политике, да и вообще в повседневной жизни ничего не понимаем, — обычно говорила Лайма. — Я, например, даже не знаю, сколько хлеб стоит. И вообще, я же в душе блондинка, ничего не понимаю, так что не тяните меня в политику».

Сейчас ситуация изменилась — после начала агрессии России в Украине, где у Лаймы много творческих связей. В частности, оттуда много артистов, которые каждое лето участвовали в ее фестивале Laima Rendezvous Jurmala — например, знаменитый Freedom Ballet. Увы, фестиваль не проводится в зале «Дзинтари» уже третий год — сперва из-за пандемии, а сейчас из-за войны.

Что до России, то прежде никогда не комментировавшая политические события Лайма публично поддержала своих друзей — Аллу Пугачеву и Максима Галкина, на которых после их отъезда из России в российских СМИ вылился не один «ушат помоев».

«Я очень счастлива, что вернувшись домой, меня ждет прекрасное лето в Латвии, мои милые домочадцы и мои давно друзья Алла Пугачева и Максим Галкин, которых я давно не видела. В Америке тоже было много интересных приключений, впечатлений и испытаний, появились новые друзья и реализовались творческие идеи, но нет ничего лучше, чем вернуться домой, в Юрмалу. Мне очень жаль, что пришлось перенести свой фестиваль на следующий год, так как у нас не было другого выбора. Я благодарна своим преданным поклонникам и посетителям фестиваля Laima Rendezvous Jurmala за их терпение и понимание. Потому что я хочу быть уверенной, что то, на что мы приглашаем зрителей это лучшее, что мы можем показать, и что программа фестиваля высокого качества в которой я могу быть уверена».

Впрочем, певица очень рада, что скоро у нее будет много возможностей для различных «рандеву» со зрителями.

«Во-первых, 26 июля в концертном зале Дзинтари я буду счастлива встретиться со всеми самыми популярными музыкантами Латвии и поздравлю церемонию вручения премии «Золотой микрофон», а также своего партнера — продюсера фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Элиту Милграве с юбилеем. Далее последует свидание с литовской публикой и лучшим современным балетом Украины — Freedom Ballet, с которым мы вместе выступим в Паланге 31 июля. Я действительно очень восхищаюсь предприимчивостью украинских танцоров, которые, несмотря на непростые обстоятельства, когда часть коллектива разбросана по всей Европе в качестве беженцев, а часть продолжает тренироваться в Киеве, все же способны собраться вместе, чтобы выступить со мной и доставить радость людям».

На концерте в Паланге с Лаймой также выступит ее «верный оруженосец», известный латвийский эстрадный певец Янис Стибелис. Что до другого «верного оруженосца» Интарса Бусулиса, то вместе с ним Лайма выступит 27 августа на празднике Каугури в Юрмале. «Я всегда счастлива выступать в родном городе. И как поется в песне моего друга Раймонда Паулса, «нигде не бывает так хорошо, как дома!» Я полна энергии и заряжена, ведь нет ничего более вдохновляющего, чем снова встретиться со своими зрителями. Я так скучаю по этому. До скорых встреч на концертах!».

Ну а Россия, в которой у Лаймы миллионы поклонников, пусть подождет — певица туда не собирается до тех пор, пока не нормализуется ситуация и прекратятся звуки войны.

Новая газета - Балтия

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