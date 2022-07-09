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2022.07.09 08:35

Захарова: Литву и ЕС ждут жесткие меры, если ситуация с транзитом в Калининград не разрешится

НГ
Новая газета – Балтия 2022.07.09 08:35
Мария Захарова
Мария Захарова / AP nuotr.

Если в ближайшие дни ситуация с транзитом в Калининград через Литву не решится, Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза «жесткие меры, подготовка которых уже завершена», заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», — сказала она.

Ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите рассказала о позиции Литвы на переговорах с ЕК по транзиту в Калининград.

Литва настаивает, что транзит подсанкционных товаров должен быть запрещен, а исполнение запрета должно контролироваться. Советник президента Литвы добавила, что никакие «зеленые коридоры» на территории страны невозможны.

Помимо этого, Литва добивается, чтобы санкции ЕС работали одинаково в разных государствах. «Страны транзита не должны ограничиваться Литвой. Из основной части России в Калининградскую область товары также могут попасть через территорию Латвии или Польши, и мы должны помнить, что если есть какая-то договоренность, то она должна быть действительна для всех», — сказала Скайсгирите.

C 18 июня «Литовские железные дороги» перестали пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕC. Российские должностные лица ответили на это угрозами и пообещали защищать свои национальные интересы любыми способами. Ограничения на транзит ввели в соответствии с санкциями, которые были утверждены ЕС еще в марте и вступили в полную силу с 18 июня.

Между тем губернатор Калининградской области утверждает, что транзит подсанкционных товаров может быть переведен на суда, в то время как через Литву сухопутным путем продолжат поступать товары, которые не попадают под санкции.

Новая газета - Балтия

# Литва
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