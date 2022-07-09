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2022.07.09 08:05

Московского депутата приговорили к 7 годам по статье о фейках про армию

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.09 08:05
Москва
Москва / Vida Press nuotr.

Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа города Алексея Горинова к семи годам лишения свободы. Это первый приговор по статье о распространении фейков о российской армии с реально назначенным сроком.

60-летний юрист осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек.

В начале апреля прокремлёвские телеграм-каналы распространяли ссылку на запись заседания совета депутатов, состоявшегося 15 марта. Депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.

Российские власти отрицают войну в Украине, называя её специальной военной операцией. Запись заседания была отправлена в Генеральную прокуратуру, после чего против двух депутатов было возбуждено уголовное дело. Второй подозреваемый, Елена Котёночкина, уехала за границу.

Согласно решению суда, своим выступлением Горинов распространил недостоверную информацию о российской армии с использованием служебного положения и по мотивам ненависти. Ему запретили четыре года после освобождения занимать государственные должности, сообщил из зала суда корреспондент "Медиазоны".

Сам он вину отрицает. В последнем слове он заявил, что считает войну "самым быстрым средством расчеловечивания". "Я полагаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель. Вам говорят что-то эти имена? Вам, обвинение! Поинтересуйтесь и не говорите потом, что ничего не знали", – сказал он.

"Пять месяцев Россия ведет военные действия, стыдливо называя их специальной операцией. Нам обещают победу и славу. Отчего же тогда немалая часть моих сограждан испытывают стыд и вину. Почему у нашей страны появилось столько недругов? Может быть, с нами что-то не так? Давайте это обсудим. Собственно, я это и сделал на заседании совета депутатов", – сказал он, заявив, что желает в будущей России стать послом в Украине.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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