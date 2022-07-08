Главы МИД G20 на Бали отказались от общего фото из-за Лаврова

Министры иностранных дел стран "Двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию. Об этом сообщает японское агентство "Киодо Цусин".

По данным агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и министры ряда стран Запада пытались избежать совместной съемки с главой МИД России Сергеем Лавровым. Российская сторона это не комментировала.

В Госдепартаменте ранее подчёркивали, что Блинкен не намерен встречаться с российским министром на Бали, так как время для этого неподходящее.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что 7 июля главы МИД "Группы семи" (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония) и Евросоюза отказались принимать участие в гала-ужине из-за присутствия Лаврова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров "не заметил отсутствия бойкотирующих".

Агентство dpa сообщило, что Сергей Лавров покинул зал заседания на встрече G20 сразу после своего выступления. По словам Захаровой, Лавров "проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет". Это означает, что глава МИД России не примет участия в официальном обеде и заседаниях во второй половине дня.

В своём выступлении на совещании Лавров заявил, что диалог с западными странами не имеет смысла, если они желают "победы Украины над Россией на поле боя" и "этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу",— цитирует главу МИД России ТАСС.

Представителей западных государств, которые отказались от участия в приветственном ужине по случаю открытия встречи на Бали, российский министр упрекнул в непонимании правил вежливости и этикета. Комментируя сообщения об отмене традиционного фотографирования министров, Сергей Лавров пояснил, что никого не приглашал с ним фотографироваться, а Россия "ни за кем не бегает".

7 июля на Бали открылся Совет министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20), основные дискуссии намечены на 8 июля.

С 15 по 16 ноября там же пройдет саммит G20, на который приглашены президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.



Радио "Свобода"