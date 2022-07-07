Флаги Швеции, Финляндии и НАТО

Новости

16 мин. назад

Правительство начало процедуры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Борис Джонсон

Новости

1 ч. назад

Эггерт об отставке Джонсона: политика в отношении Украины не изменится, но измениться может тональность

Горит здание Kauno baldai

Новости

1 ч. назад

Открытым пламенем горит здание Kauno baldai - пожарные не могут справиться с огнем

Калининград

Новости

2 ч. назад

Андрикене: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград

Калининград

Новости

3 ч. назад

Конгрессмен Шимкус: международная общественность должна пересмотреть вопрос управления Калининградом

Борис Джонсон

Новости

4 ч. назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку

Борщ

Новости

5 ч. назад

Захарова проти “нацистського” борщу: російські фейки та історичні факти про походження страви

Украинский борщ

Новости

6 ч. назад

«Факты ЛРТ. Украина». Захарова против «нацистского» борща: российские фейки и исторические факты о его происхождении

Мая Санду и Гитанас Науседа

Новости

7 ч. назад

Президент Литвы: энергонезависимость Молдовы от России особо важна

Нефть

Новости

8 ч. назад

Цены на нефть резко упали из-за ожидаемого падения спроса

Граница России и Финляндии

Новости

8 ч. назад

Война в Украине. Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Сувалкский коридор

Новости

9 ч. назад

Президенты Литвы и Польши в четверг посетят Сувалскский коридор

Беспилотник «Ванагас»

Новости

1 д. назад

В Шяуляй представили беспилотный «Bayraktar» – министр подчеркивает, что он будет передан Украине незамедлительно

Война России против Украины

Новости

1 д. назад

Хроника путинской войны. Россия не отказалась от планов по смене власти в Киеве

Сергей Козлов

Новости

1 д. назад

Житель Каунаса попал под санкции ЕС: его зовут так же, как премьера «ЛНР»

Элизабет Струс со своей старшей сестрой Джейд

Новости

1 д. назад

Молились и не позвали врача. В Австралии 12 человек будут судить за смерть 8-летней девочки

Новости

2022.07.07 17:48

Правительство начало процедуры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.07 17:48
Флаги Швеции, Финляндии и НАТО
Флаги Швеции, Финляндии и НАТО / Shutterstock.com

В четверг правительство Литвы в срочном порядке приступило к процедурам по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Кабинет министров обратился к президенту Гитанасу Науседе с просьбой представить в Сейм для ратификации соответствующие протоколы соглашений о присоединении вышеупомянутых государств к оборонному Альянсу.

Протоколы Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции были подписаны послами и постоянными представителями 30 стран НАТО в Брюсселе во вторник, сразу после этого необходимые документы были отправлены в институции всех стран для согласования.

«Ратификация этих протоколов создаст юридические возможности для вступления Королевства Швеция и Финляндской Республики в НАТО. Само собой разумеется, что это огромное укрепление нашей безопасности, гарантии, и поэтому мы просим ратифицировать документы в порядке особой срочности", - сказал на заседании вице-министр иностранных дел Раймундас Кароблис.

Ратификация протоколов о присоединении будет рассмотрена на внеочередном заседании Сейма на следующей неделе.

Литва не первая ратифицировала протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО – это уже сделал в среду парламент Эстонии.

«Я очень рада, что мы можем представить эти решения в Сейм», — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США о принятии.

После вступления в силу этих протоколов о присоединении генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит официальные приглашения правительствам Финляндии и Швеции присоединиться к договору от имени всех участников договора.

Нейтральные Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к оборонному Альянсу после вторжения России в Украину.

# Литва# Война в Украине
Борис Джонсон
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Эггерт об отставке Джонсона: политика в отношении Украины не изменится, но измениться может тональность

Горит здание Kauno baldai
9
2 ч. назад

Открытым пламенем горит здание Kauno baldai - пожарные не могут справиться с огнем

9
Калининград
3 ч. назад

Андрикене: предлагается выдавать одноразовые разрешения на провоз цемента в Калининград

Калининград
3 ч. назад

Конгрессмен Шимкус: международная общественность должна пересмотреть вопрос управления Калининградом

Борис Джонсон
4 ч. назад

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку

Борщ
5
5 ч. назад

Захарова проти “нацистського” борщу: російські фейки та історичні факти про походження страви

5
Украинский борщ
6 ч. назад

«Факты ЛРТ. Украина». Захарова против «нацистского» борща: российские фейки и исторические факты о его происхождении

Мая Санду и Гитанас Науседа
7 ч. назад

Президент Литвы: энергонезависимость Молдовы от России особо важна

Нефть
8 ч. назад

Цены на нефть резко упали из-за ожидаемого падения спроса

Граница России и Финляндии
7
9 ч. назад

Война в Украине. Финляндия установит заграждения на границе с Россией

7
Борис Джонсон
2022.07.07 14:04

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку

Граница России и Финляндии
7
2022.07.07 09:05

Война в Украине. Финляндия установит заграждения на границе с Россией

7
Сувалкский коридор
2022.07.07 08:52

Президенты Литвы и Польши в четверг посетят Сувалскский коридор

Украинский борщ
2022.07.07 11:08

«Факты ЛРТ. Украина». Захарова против «нацистского» борща: российские фейки и исторические факты о его происхождении

Горит здание Kauno baldai
9
2022.07.07 16:05

Открытым пламенем горит здание Kauno baldai - пожарные не могут справиться с огнем

9
Борщ
5
2022.07.07 12:33

Захарова проти “нацистського” борщу: російські фейки та історичні факти про походження страви

5
Мая Санду и Гитанас Науседа
2022.07.07 10:11

Президент Литвы: энергонезависимость Молдовы от России особо важна

Нефть
2022.07.07 09:46

Цены на нефть резко упали из-за ожидаемого падения спроса

Калининград
2022.07.07 14:49

Конгрессмен Шимкус: международная общественность должна пересмотреть вопрос управления Калининградом

Борис Джонсон
Интервью ЛРТ
2022.07.07 16:36
Интервью ЛРТ

Эггерт об отставке Джонсона: политика в отношении Украины не изменится, но измениться может тональность