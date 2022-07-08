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2022.07.08 08:13

Литва выделила стипендии 70-ти деятелям культуры Украины

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BNS 2022.07.08 08:13
Литва и Украина
Литва и Украина / Shutterstock.com

Литва выделила стипендии для 70 украинских деятелей культуры и искусства, бежавших от войны.

Им будут платить по 600 евро в течение трех месяцев, сообщило в четверг Министерство культуры.

Для выплаты этих стипендий Совету по культуре Литвы и Литовскому киноцентру в общей сложности было выделено 126 тыс. евро.

"Мы ищем и продолжим искать способы помочь украинским деятелям культуры не только в Литве, но и в Украине — столько, сколько нужно — до победы», — говорится в сообщении министра культуры Симонаса Кайриса.

Заявки на получение стипендии можно подавать до 15 сентября.

Согласно сообщению министерства, в настоящее время 125 литовских учреждений и организаций культуры и искусства предлагают работу или возможности сотрудничества украинским деятелям культуры и искусства.

Отдельно в ходе объявленного Литовским советом по культуре конкурса на финансирование защиты авторских и смежных прав поддерживаются инициативы в поддержку Украины и ее творческих деятелей. Уже профинансировано восемь проектов на общую сумму 61,4 тыс. евро.

В следующем году Литовский киноцентр планирует поддержать взносом в 50 тыс. евро украинский кинобизнес. Литва также намерена внести свой вклад в инициативу по оцифровке украинского культурного наследия, будут изыскиваться возможности для участия в инициативах Европейского Союза, поддерживающих сектор украинских НПО.

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