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2022.07.07 09:46

Цены на нефть резко упали из-за ожидаемого падения спроса

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.07 09:46
Нефть
Нефть / AP nuotr.

Цены нефти в среду впервые с конца апреля упали ниже 100 долларов за баррель. Это резкое падение цен эксперты объясняют повышающейся вероятностью рецессии и падения спроса на горючее.

Цена нефти марки Brent снизилась в среду на 3 процента до 99 долларов 61 цента за баррель. Добываемая в США нефть стоила 98 долларов 53 цента. Месяц назад за баррель давали 120 долларов.

Газета New York Times цитирует аналитиков, предсказывающих дальнейшее удешевление нефти если ожидания экономического спада в США материализуются. Цены нефти будут диктовать два фактора: серьезность рецессии и спрос на энергоносители в Китае, где экономическая активность сдерживается ограничениями, введенными в ходе борьбе с пандемией коронавируса.

По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты продолжают обсуждать с союзниками идею введения ограничения цен на импортируемую российскую нефть - от 40 до 60 долларов за баррель. Цель - резко ограничить доходы экспортные доходы России, одновременно сохраняя доступ к российской нефти для мировых потребителей. Отказ нескольких западных стран от импорта нефти из России привел к резкому увеличению российского экспорта в Индию и Китай, покупающим российскую нефть с большими скидками. США надеются, что новые предложения будут достаточно привлекательными для Пекина и Дели и они присоединятся к новому импортному режиму.

Когда новые правила могут вступить в силу неизвестно. На пути их осуществления остается немало препятствий, говорят собеседники Bloomberg.

Радио "Свобода"

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