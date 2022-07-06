"Яндекс" открывает офис в Белграде - популярном месте миграции российских айтишников

Компания "Яндекс" открывает офис в Белграде на 700 сотрудников, узнала Би-би-си. Ранее СМИ сообщали, что после начала вторжения в Украину IT-гигант задумался о переезде из России. В самой компании говорили, что открытие офисов в других частях мира не означает уход из России.

Официально компания зарегистрировала представительство ООО "Яндекс.Технологии Белград" в начале июня, следует из сербского госреестра предприятий.

Некоторые сотрудники "Яндекса" переехали в Белград в частном порядке вскоре после вторжения российской армии в Украину. Позже компания арендовала в городе "огромный офис", говорил источник Би-би-си в "Яндексе".

По словам другого источника в компании, "Яндекс" арендовал офис, рассчитанный на 700 человек, в белградском районе Дорчол на берегу Дуная. Юридический адрес у представительства другой - оно зарегистрировано на улице Проте Матейе в районе Врачар.



Учредителем сербского представительства "Яндекса" стал Петр Попов, который в конце апреля возглавил ООО "Яндекс.Технологии" и бизнес-группу поиска, рекламных и облачных сервисов. До этого Попов был техническим директором группы.

О намерении "Яндекса" перевезти 300 своих сотрудников в Сербию в мае упоминали сербские юристы на встрече, организованной Юго-Восточным европейским правовым альянсом, для обсуждения санкций против России.

В "Яндексе" Би-би-си сказали, что открытие представительства в Белграде - "это техническая формальность, необходимая для работы офиса".



"С 2020 года в "Яндексе" можно работать в гибком формате - полностью удаленно, в смешанном режиме или из любого офиса или коворкинга в 20 городах России и мира. Коворкинг в Белграде существует давно, в нем уже работает команда "Яндекс Доставки". В этом году мы планируем его расширять, как и некоторые офисы в других городах", - уточнили в пресс-службе "Яндекса".

После начала войны Белград стал популярным местом для эмиграции российских айтишников. Еще одно направление - Ереван. Там в марте "Яндекс" тоже искал коворкинг для своих сотрудников. К тому времени в Армению, по данным Forbes, уехали примерно 100 сотрудников "Яндекса".

"С самого начала войны всем ясно дали понять, что можно свободно уезжать в другие страны без всяких согласований. Для Армении, Грузии и Турции (как минимум) были полуофициальные телеграм-чаты, где советами и контактами помогали переехавшим - договаривались с банками, чтобы ускоренно делать карточки, делали инструкции по визам и ВНЖ и просто на вопросы отвечали коллективно", - сказал Би-би-си недавно уволившийся сотрудник "Яндекса".

В мае "Медуза" (признана иноагентом) писала, что "Яндекс" может разделиться на две части - российскую и международную. И штаб-квартира новой структуры может открыться в Ереване. Альтернативный вариант - Тель-Авив.

Но в компании настаивают - централизованно релоцировать штат или переносить штаб-квартиру из России "Яндекс" не планирует.

В апрельском письме "Яндекса" инвесторам было сказано то же самое: компания не планирует "крупномасштабную релокацию". В марте "Яндекс" потратил 5,9 млрд рублей на поддержку сотрудников "в условиях макроэкономической нестабильности (волатильность курса и ускорение инфляции)", выплатив им единоразовые компенсации.

Собеседники The Bell предполагают, что от российского "Яндекса" могут отделить группу активов, в которую входят, беспилотники, облачный сервис и образовательный проект "Яндекс Практикум". Их развитием будет заниматься Аркадий Волож в Израиле.

"Яндекс" пока не попал ни в какие санкционные списки, но ЕС ввел санкции сначала против одного из топ-менеджеров Тиграна Худавердяна, а потом и против основателя компании Аркадия Воложа. Оба сразу же покинули свои должности и вышли из совета директоров компании.

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