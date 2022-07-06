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2022.07.06 09:29

Президент поздравил жителей Литвы с Днем государства

LRT.lt
LRT.lt 2022.07.06 09:29
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Поздравляя жителей Литвы с Днем государства (Днем коронации Миндаугаса) и Днем государственного гимна, президент Гитанас Науседа подчеркнул, что долгая и богатая история даже перед лицом величайших трудностей помогала Литве сохранить веру в свое государство.

Полный текст поздравления президента:

Дорогие жители Литвы,

Поздравляю с 6 июля!

769 лет назад Литва громко заявила о себе миру и заняла достойное место в семье христианских народов Европы.

Долгая и богатая история помогла нам даже перед лицом величайших трудностей сохранить решимость созидать свою страну и верить в ее будущее. И сегодня мы прекрасно знаем истинную цену свободы и готовы ее отстаивать.

По случаю Дня государства желаю, чтобы в сердце каждого из нас вовеки смело звучала песнь любви к Родине. Пусть она сближает нас, и пусть никогда не прекращается достойный труд по созиданию государства!

Желаю всем красивого праздника!

# Литва
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