Хроника путинской войны. Россия не отказалась от планов по смене власти в Киеве

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 6 июля.

На 133-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий среды, 6 июля (время вильнюсское).

06:20

Железнодорожная компания "Укрзализныця" добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска в связи с "интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса". Компания осуществляет в том числе эвакуационные перевозки по маршруту Покровск - Днепр - Львов, отметил перевозчик.

05:05

ISW: РФ хочет компенсировать потери личного состава призывом в оккупированных районах

Российские власти ведут усиленные меры по призыву на оккупированных украинских территориях, чтобы компенсировать продолжающиеся потери личного состава, говорится в ежедневной сводке американского Института исследования войны (ISW). Кроме того, РФ продолжает закреплять административный контроль над этими территориями, что может создать условия для их "прямой аннексии", указали аналитики.

Недавние утверждения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева позволяют предположить, что Кремль сохраняет максималистские цели, включая смену власти в Украине и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса, отметили эксперты ISW. Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности заявил, что задачи нападения, которое официальные лица РФ называют "спецоперацией", будут выполнены.

03:50

"Северный поток-2" / Vida Press nuotr.

Фракция Левой партии в бундестаге Германии призвала снять с России санкции, касающиеся энергосектора, и возобновить переговоры о газопроводе "Северный поток - 2", указав на необходимость обеспечить бесперебойное снабжение ФРГ газом. "Правительство должно обеспечить сдерживание цен на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России", - приводит газета Rheinische Post слова эксперта фракции по вопросам экономики Клауса Эрнста (Klaus Ernst). По его мнению, несмотря на войну, с РФ необходимо вести диалог - в том числе "о возможном вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2" на ограниченный период времени, если в противном случае подачу газа нельзя гарантировать".

02:35

ООН поможет Украине экспортировать зерно

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при поддержке правительства Японии поможет украинским фермерам спасти урожай и вывести зерно и другую продукцию на международные рынки. Для этого запущена программа, в рамках которой планируется расширить возможности для хранения зерна и оптимизировать цепочку поставок - от сбора урожая до экспорта, сообщили в ООН.

"Для обеспечения продовольственной безопасности в самой Украине и зависящих от нее в этом вопросе странах, а также для защиты источников средств к существованию необходимо, чтобы фермеры имели возможность хранить свою продукцию и вывозить ее на международные рынки", - подчеркнул директор Управления ФАО по чрезвычайным ситуациям Рейн Полсен. Объем программы составляет 17 млн долларов США (в пересчете 16,5 млн евро).

01:20

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам сообщил, что в рамках инициативы United24, запущенной властями Украины для поддержки страны, удалось собрать более 2 млрд гривен (66 млн евро). "Это не только помощь нашим защитникам, но и взносы на разминирование, гуманитарные нужды", - объяснил глава государства. Платформа была запущена 2 месяца назад, в России она заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, Зеленский потребовал от Генерального штаба ВСУ разъяснений о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Украинцы по-разному оценивают это решение Генштаба, "есть непонимание и даже возмущение в обществе", - отметил глава государства. "Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, главнокомандующему Вооруженными силами доложить мне все детали", - указал украинский лидер. "В дальнейшем прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", - добавил Зеленский.

Генштаб ранее Генштаб сообщил, что в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ведомство сослалось на закон "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года.

00:05

Тридцать пять стран - в том числе Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония, а также большинство государств Европейского Союза (за исключением Болгарии и Венгрии) - выступили за ужесточение спортивных санкций в отношении России и Беларуси. Так, инициаторы призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях, отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесно связанных с российскими и белорусскими властями, а также изучить возможность приостановки трансляции спортивных соревнований для России и Беларуси.

Кроме того, атлетам из РФ и Беларуси, допущенным к участию в международных соревнованиях, следует выступать строго в нейтральном статусе, а использование российских и белорусских флагов, гербов и гимнов необходимо запретить, говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.