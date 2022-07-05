Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

Литва выделит Национальному банку Украины дополнительно 10 млн евро на срочные восстановительные работы, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, которая участвует в Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

«Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина быстрее выиграла эту войну. Объемы двусторонней помощи Литвы и поддержки беженцев из Украины в нашей стране превышают полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительно 10 млн евро в Национальный банк Украины для проведения неотложных восстановительных работ. Литва будет поддерживать Украину до вашей и нашей победы! И после нее", - сказала премьер Шимоните на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник.

По ее словам, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.

«Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации». Потому что хотя бы раз эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам, - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. – Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными».

Премьер-министр Литвы также обратила внимание, что Украина, защищаясь от России, не откладывала реформы, а ускорила их реализацию.

Она отметила, что теперь очередь партнеров Украины доказывать, что можно быстро перейти от дискуссий к совместной работе.