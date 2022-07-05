Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву

Новости

26 мин. назад

«Половины экономики Литвы не будет». Губернатор Калининграда пригрозил ответными мерами

Война в Украине

Новости

57 мин. назад

Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

Убийство в Шяйляй

Новости

3 ч. назад

В Шяуляй найдено завернутое в ковер тело убитой 15-летней девушки

Грузовики

Новости

3 ч. назад

Таможня: очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью растут и из-за санкций ЕС

Штамм коронавируса омикрон

Новости

4 ч. назад

В Литве растет заболеваемость COVID-19 - НЦОЗ призывает прививаться

Владимир Зеленский

Новости

5 ч. назад

Война в Украине. Зеленский: к осени в Украине может застрять до 60 млн тонн зерна

Bayraktar

Новости

17 ч. назад

В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

В. Путин

Новости

19 ч. назад

Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

Мемориал советским воинам в Клайпеде

Новости

20 ч. назад

В Клайпеде начались работы по демонтажу советского монумента

Литовские военнослужащие на учениях

Новости

21 ч. назад

Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Владимир Путин и Джо Байден

Новости

21 ч. назад

Путин не поздравит Байдена с Днём независимости США

Война в Украине

Новости

23 ч. назад

Опрос: все больше жителей Литвы считает, что война в Украине затянется

Майкл Наки

Новости

23 ч. назад

Российский журналист Майкл Наки: Путин может и хотел бы захватить Литву, но у него нет такой возможности

Мариуполь

Новости

1 д. назад

Война в Украине. На послевоенное восстановление Украины потребуются десятилетия

Экзамен по русском языку

Новости

1 д. назад

В Литве - скандал с экзаменом по русскому языку: учащихся заставили писать письмо в российскую школу с предложением о сотрудничестве

Ингрида Шимоните

Новости

1 д. назад

Шимоните отправилась на Конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии

Новости

2022.07.05 11:59

Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы

B
BNS, LRT.lt 2022.07.05 11:59
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Литва выделит Национальному банку Украины дополнительно 10 млн евро на срочные восстановительные работы, заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, которая участвует в Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

«Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина быстрее выиграла эту войну. Объемы двусторонней помощи Литвы и поддержки беженцев из Украины в нашей стране превышают полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительно 10 млн евро в Национальный банк Украины для проведения неотложных восстановительных работ. Литва будет поддерживать Украину до вашей и нашей победы! И после нее", - сказала премьер Шимоните на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник.

По ее словам, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.

«Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации». Потому что хотя бы раз эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам, - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. – Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными».

Премьер-министр Литвы также обратила внимание, что Украина, защищаясь от России, не откладывала реформы, а ускорила их реализацию.

Она отметила, что теперь очередь партнеров Украины доказывать, что можно быстро перейти от дискуссий к совместной работе.

# Литва
Российский грузовой поезд в Калининград идет транзитом через Литву
27 мин. назад

«Половины экономики Литвы не будет». Губернатор Калининграда пригрозил ответными мерами

Убийство в Шяйляй
3 ч. назад

В Шяуляй найдено завернутое в ковер тело убитой 15-летней девушки

Грузовики
3 ч. назад

Таможня: очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью растут и из-за санкций ЕС

Штамм коронавируса омикрон
4 ч. назад

В Литве растет заболеваемость COVID-19 - НЦОЗ призывает прививаться

Владимир Зеленский
5
5 ч. назад

Война в Украине. Зеленский: к осени в Украине может застрять до 60 млн тонн зерна

5
Bayraktar
17 ч. назад

В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

В. Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

Мемориал советским воинам в Клайпеде
20 ч. назад

В Клайпеде начались работы по демонтажу советского монумента

Литовские военнослужащие на учениях
21 ч. назад

Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы

Владимир Путин и Джо Байден
21 ч. назад

Путин не поздравит Байдена с Днём независимости США

Майкл Наки
Интервью LRT.lt 10
2022.07.04 13:02
Интервью LRT.lt

Российский журналист Майкл Наки: Путин может и хотел бы захватить Литву, но у него нет такой возможности

10
Война в Украине
2022.07.04 13:51

Опрос: все больше жителей Литвы считает, что война в Украине затянется

В. Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.07.04 17:11
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Кремлевский карантин во время войны. Как в России охраняют здоровье Владимира Путина

Штамм коронавируса омикрон
2022.07.05 08:51

В Литве растет заболеваемость COVID-19 - НЦОЗ призывает прививаться

Мемориал советским воинам в Клайпеде
2022.07.04 16:01

В Клайпеде начались работы по демонтажу советского монумента

Убийство в Шяйляй
2022.07.05 09:43

В Шяуляй найдено завернутое в ковер тело убитой 15-летней девушки

Владимир Зеленский
5
2022.07.05 07:15

Война в Украине. Зеленский: к осени в Украине может застрять до 60 млн тонн зерна

5
Bayraktar
2022.07.04 18:59

В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

Грузовики
2022.07.05 09:14

Таможня: очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью растут и из-за санкций ЕС

Литовские военнослужащие на учениях
2022.07.04 15:16

Литовские военные на учениях в Германии будут тренироваться отражать гибридные угрозы