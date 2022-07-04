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2022.07.04 18:59

В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.04 18:59
Bayraktar
Bayraktar / Defence Ministry

Предназначенный для Украины боевой беспилотник Bayraktar доставлен в Литву, сообщил в понедельник министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Bayraktar ​ под названием Vanagas (лит. "Ястреб") со всем вооружением уже в Литве!» — сообщил министр в социальной сети Facebook.

По его словам, в день коронации Миндаугаса (6 июня) на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоится официальная презентация беспилотника.

Вооружение для военного дрона ТB2 приобрело Министерство обороны на средства, пожертвованные жителями Литвы, а сам беспилотник был безвозмездно передан Литве турецкой компанией Baykar.

Bayraktar drone 'Vanagas'
Bayraktar drone 'Vanagas' / Defence Ministry

По словам министра, этот случай показывает, что "гражданская инициатива может свернуть горы и "Ястребом" обернуться". «Его дальнейший путь — в Украину», — написал министр.

Турецкая компания, производящая дроны, решила передать самолет безвозмездно после того, как жители Литвы собрали 5,9 млн евро его покупку и передачу Украине, которая ведет борьбу с российским вторжением.

На вооружение дрона было выделено 1,5 млн евро, а остальная часть пожертвованной суммы будет направлена ​​на другие меры поддержки Украины, которые определит собиратель помощи - ТВ-канал Laisvės TV.

Bayraktar
Bayraktar drone 'Vanagas'
# Литва# Война в Украине
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