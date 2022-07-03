При стрельбе в Копенгагене погибли несколько человек

К месту стрельбы в торговом центре Field's в датской столице были стянуты значительные силы полиции. Есть погибшие и раненые. Стражи порядка сообщили о задержании одного человека.

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Такие данные представитель полиции датской столицы привел в ходе пресс-конференции вечером воскресенья, 3 июля.

Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине, указал представитель полиции. По его словам, на данный момент отсутствуют признаки, указывающие на присутствие других стрелков.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество стражей порядка. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Свидетельницей стрельбы оказалась и литовка

Сообщениями о том, что происходит в торговом центре, местные жители делятся в социальных сетях. Одна из них - Рута Йонушявичюте, проживающая в Дании.

"В супермаркете, где мы находились, началась стрельба - какой-то сумасшедший с винтовкой стрелял в людей, я была в 10 метрах от падающих людей", - сообщает женщина.

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По ее словам, в 18:55 минут по датскому времени (в 19:55 по литовскому времени) она и другие люди по приказу полиции все еще находились в укрытии.

Литовка пряталась в ближайшем отеле, но утверждала, что все равно не чувствовала себя в безопасности:

"Лишь чудом я все еще жива. Люди начали бежать, внизу эскалатора был еще один стрелок, а я находилась посередине. Он стрелял в людей".

По словам женщины, стрелявший был не один, потом все побежали, но стрелявшие стреляли и из машины на улице.

Реакция мэра: Ситуация "крайне серьезная"

Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен выразила озабоченность случившимся. "Мы пока точно не знаем, сколько раненых или погибших", но ситуация "крайне серьезная", написала градоначальница в Twitter. Городские власти находятся в тесном контакте с полицией, добавила она.