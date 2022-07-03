Война России против Украины. Лисичанск

Новости

1 мин. назад

Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинских сил из Лисичанска

После взрывов в копенгагенском супермаркете

Новости

49 мин. назад

При стрельбе в Копенгагене погибли несколько человек

Королева Елизавета II

Новости

3 ч. назад

Букингемский дворец сократил обязанности королевы из-за возраста

Питер Брук

Новости

3 ч. назад

Умер легендарный британский режиссер театра и кино Питер Брук

Антивоенная демонстрация в Праге

Новости

9 ч. назад

В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе

Ремигиюс Шимашюс

Новости

12 ч. назад

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

Яна

Новости

12 ч. назад

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Алексей Арестович

Новости

12 ч. назад

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Александр Лукашенко

Новости

13 ч. назад

Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе

Владимир Путин

Новости

13 ч. назад

Социологи: Половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

„Deutsche Welle“

Новости

14 ч. назад

Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Виктор Марвин

Новости

14 ч. назад

Победитель конкурсной программы фестиваля «Мы – Украина'22» – режиссер из Украины

Quest Pistols

Новости

14 ч. назад

В Вильнюсе пройдет благотворительный концерт группы Quest Pistols

Поезда в Калининграде, ассоциативное фото

Новости

14 ч. назад

Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Работа

Новости

15 ч. назад

В Литве реформируют Службу занятости: новые правила и выплаты

Ирина Била

Новости

16 ч. назад

Историк искусства из Запорожья: Литовцы как никто чувствуют украинцев

Новости

2022.07.03 22:27

При стрельбе в Копенгагене погибли несколько человек

дополнено
D LRT.lt
DW, LRT.lt 2022.07.03 22:27
После взрывов в копенгагенском супермаркете
После взрывов в копенгагенском супермаркете / AP nuotr.

К месту стрельбы в торговом центре Field's в датской столице были стянуты значительные силы полиции. Есть погибшие и раненые. Стражи порядка сообщили о задержании одного человека.

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек погибли, еще несколько получили ранения. Такие данные представитель полиции датской столицы привел в ходе пресс-конференции вечером воскресенья, 3 июля.

Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине, указал представитель полиции. По его словам, на данный момент отсутствуют признаки, указывающие на присутствие других стрелков.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество стражей порядка. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Свидетельницей стрельбы оказалась и литовка

Сообщениями о том, что происходит в торговом центре, местные жители делятся в социальных сетях. Одна из них - Рута Йонушявичюте, проживающая в Дании.

"В супермаркете, где мы находились, началась стрельба - какой-то сумасшедший с винтовкой стрелял в людей, я была в 10 метрах от падающих людей", - сообщает женщина.

/ Скриншот

По ее словам, в 18:55 минут по датскому времени (в 19:55 по литовскому времени) она и другие люди по приказу полиции все еще находились в укрытии.

Литовка пряталась в ближайшем отеле, но утверждала, что все равно не чувствовала себя в безопасности:

"Лишь чудом я все еще жива. Люди начали бежать, внизу эскалатора был еще один стрелок, а я находилась посередине. Он стрелял в людей".

По словам женщины, стрелявший был не один, потом все побежали, но стрелявшие стреляли и из машины на улице.

Реакция мэра: Ситуация "крайне серьезная"

Мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен выразила озабоченность случившимся. "Мы пока точно не знаем, сколько раненых или погибших", но ситуация "крайне серьезная", написала градоначальница в Twitter. Городские власти находятся в тесном контакте с полицией, добавила она.

После взрывов в копенгагенском супермаркете
# Литва
Война России против Украины. Лисичанск
7
2 мин. назад

Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинских сил из Лисичанска

7
Королева Елизавета II
3 ч. назад

Букингемский дворец сократил обязанности королевы из-за возраста

Питер Брук
3 ч. назад

Умер легендарный британский режиссер театра и кино Питер Брук

Антивоенная демонстрация в Праге
9 ч. назад

В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе

Ремигиюс Шимашюс
6
12 ч. назад

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

6
Яна
12 ч. назад

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Алексей Арестович
12 ч. назад

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Александр Лукашенко
13 ч. назад

Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе

Владимир Путин
14 ч. назад

Социологи: Половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

„Deutsche Welle“
14 ч. назад

Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Ирина Била
Интервью LRT.lt 12
2022.07.03 07:10
Интервью LRT.lt

Историк искусства из Запорожья: Литовцы как никто чувствуют украинцев

12
Работа
2022.07.03 08:10

В Литве реформируют Службу занятости: новые правила и выплаты

Война России против Украины. Лисичанск
7
2022.07.03 23:15

Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинских сил из Лисичанска

7
Поезда в Калининграде, ассоциативное фото
2022.07.03 08:25

Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Алексей Арестович
2022.07.03 10:27

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Яна
2022.07.03 10:45

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Quest Pistols
2022.07.03 08:30

В Вильнюсе пройдет благотворительный концерт группы Quest Pistols

Ремигиюс Шимашюс
6
2022.07.03 11:00

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

6
„Deutsche Welle“
2022.07.03 09:10

Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Александр Лукашенко
2022.07.03 10:12

Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе