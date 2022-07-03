Букингемский дворец сократил обязанности королевы из-за возраста

В новом отчете Букингемского дворца обязанности 96-летнего монарха описаны более расплывчатыми формулировками, часть из них берут на себя члены королевской семьи.

Букингемский дворец впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы Елизаветы II. Это произошло на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у 96-летнего британского монарха, пишет газета The Telegraph в субботу, 2 июля.

В последней версии отчета о деятельности дворца роль королевы по-прежнему состоит из двух ключевых элементов: "главы государства" и "главы нации". В прошлых версиях роль "главы государства" состояла из 13 пунктов, таких как церемония открытия парламента, назначение премьер-министра, государственные визиты и прием лидеров других государств. В обновленной версии отчета используется более расплывчатое определение, обращает внимание The Telegraph. В задачи королевы входят "ряд парламентских и дипломатических обязанностей", а также прием посещающих ее глав государств.

Символическую роль "главы нации" королева выполняет "где это уместно или необходимо", говорится теперь в отчете. Из шести ключевых событий королевского календаря, перечисленных ранее, одно - открытие парламента - было удалено, а четыре из пяти в этом году провел ее старший сын принц Чарльз, пишет газета.

Часть обязанностей - на членах королевской семьи

В отчете также указывается, что "королеве большую помощь оказывают другие члены королевской семьи, выполняющие официальные обязанности от имени Ее Величества". По словам источника The Telegraph в Букингемском дворце, это не "резкое" изменение, а небольшое обновление.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти ее отца - короля Георга VI. В 2022 году она отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, достигшим такой отметки. В 2021 году скончался супруг Елизаветы принц Филипп. Сейчас Елизавета II - монарх с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих. В возрасте 96 лет королеве, как отмечает The Telegraph, сложнее выполнять некоторые из своих обязанностей. В частности ожидается, что Елизавета больше не будет совершать зарубежные поездки, пишет газета.

DW