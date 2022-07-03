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2022.07.03 20:11

Умер легендарный британский режиссер театра и кино Питер Брук

D
DW 2022.07.03 20:11
Питер Брук
Питер Брук / Vida press nuotr.

Кавалер орденов Британской империи и Почетного легиона, лауреат престижной международной премии Станиславского Питер Брук скончался в возрасте 97 лет на своей второй родине - во Франции.

Легенда театра и кино, британский режиссер Питер Брук скончался в возрасте 97 лет на своей второй родине - во Франции. Смерть наступила 2 июля, сообщило агентство AFP со ссылкой на окружение режиссера в воскресенье, 3 июля.

Брук был одним из самых ярких представителей современного театра. Его своеобразные инсценировки классики от Шекспира до Беккета, а также девятичасовой спектакль по одному из крупнейших литературных произведений "Махабхарата" вызывали настоящий фурор во всем мире.

Сын еврейских эмигрантов из России

Брук родился в Лондоне 21 марта 1925 года в семье еврейских эмигрантов из России. Еще будучи студентом, он поставил на большой сцене пьесу Кристофера Марло "Доктор Фауст". Впоследствии Брук работал с труппами многих театров, в том числе Королевской оперы (Ковент-Гарден) в Лондоне, "Королевской шекспировской труппой", базирующейся в Стратфорде-на-Эйвоне, а также более 35 лет руководил парижским театром "Буфф дю Нор".

Его постановка шекспировской пьесы "Мера за меру", с которой он также гастролировал в Федеративной Республике Германия в 1951 году, его сокращенная до 82 минут версия "Кармен" или интерпретация "Счастливых дней" Беккета стали легендарными.

Режиссер со своим сценическим языком

Брук предпочитал минимум декораций, аскетичный стиль, а в качестве средства выражения мысли основное внимание уделял не слову, а элементарным жестам, общим для всех людей. В начале 1970-х годов он даже разработал свой собственный сценический язык. Пример тому - его экспериментальная пьеса "Orghast", основанная на мифе о Прометее. В своей книге о театре и режиссуре "Пустое пространство", изданной в 1968 году, Брук писал, что все необходимое ему для пьесы - это пустое помещение, по которому проходит один человек, а другой за ним наблюдает.

За свой вклад в театральное искусство Брук удостоен множества наград, в том числе ордена Британской империи и ордена Почетного легиона (Франция). Кроме того, в 2020 году он стал лауреатом Международной премии имени Станиславского.

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