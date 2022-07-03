Антивоенная демонстрация в Праге

Новости

8 мин. назад

В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе

Война России против Украины. Лисичанск

Новости

13 мин. назад

Хроника путинской войны. Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Ремигиюс Шимашюс

Новости

3 ч. назад

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

Яна

Новости

3 ч. назад

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Алексей Арестович

Новости

3 ч. назад

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Александр Лукашенко

Новости

4 ч. назад

Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе

Владимир Путин

Новости

5 ч. назад

Социологи: Половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

„Deutsche Welle“

Новости

5 ч. назад

Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Виктор Марвин

Новости

5 ч. назад

Победитель конкурсной программы фестиваля «Мы – Украина'22» – режиссер из Украины

Quest Pistols

Новости

5 ч. назад

В Вильнюсе пройдет благотворительный концерт группы Quest Pistols

Поезда в Калининграде, ассоциативное фото

Новости

5 ч. назад

Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Работа

Новости

6 ч. назад

В Литве реформируют Службу занятости: новые правила и выплаты

Ирина Била

Новости

7 ч. назад

Историк искусства из Запорожья: Литовцы как никто чувствуют украинцев

Калининград

Новости

7 ч. назад

Малый и средний бизнес в Калининграде: мнения о транспортной блокаде

Война России против Украины. Лисичанск

Новости

16 ч. назад

Хроника путинской войны. Нацгвардия Украины отрицает утверждения РФ об окружении Лисичанска

Рустам Любаев

Новости

23 ч. назад

Р. Любаев предостерегает граждан Литвы, решивших посетить Беларусь, – возможны провокации

Новости

2022.07.03 14:11

В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.03 14:11
Антивоенная демонстрация в Праге
Антивоенная демонстрация в Праге / фото AP

Первый конвент российских гражданских сообществ в Европе открылся в Праге.

В нем участвуют русскоязычные активисты, гражданские группы и организации из четырнадцати европейских стран. На двухдневном слете они обсудят возможности сотрудничества в области правозащиты, помощи украинским беженцам в Европе и российским оппозиционным активистам, многие из которых были вынуждены покинуть Россию. А также перспективы русскоязычной журналистики и культуры за рубежом в свете идущей в Украине войны и политических репрессий в России.

Среди участников конвента – политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов, правозащитница Ольга Романова, адвокат Каринна Москаленко и другие.

На открытии конвента выступили уполномоченный МИД Чехии по координации политики в отношении России Любош Веселый и депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Организаторы мероприятия – Пражский антивоенный комитет и чешская организация "За свободную Россию" – отметили, что сразу после начала российского вторжения в Украину в Европе образовался широкий спектр русскоязычных гражданских групп и инициатив, направленных на помощь Украине и выражающих несогласие с политикой Владимира Путина. В последние годы из России в Европу были вынуждены уехать многие оппозиционные политики, гражданские активисты, представители независимой прессы, правозащитники и деятели культуры – с началом войны их число выросло в разы. Цель конвента – дать им возможность представить свои инициативы, скоординировать свои действия и обсудить, какое место российская оппозиция и в целом новая российская диаспора может занять в европейской политической, экономической и культурной повестке.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Война России против Украины. Лисичанск
13 мин. назад

Хроника путинской войны. Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Ремигиюс Шимашюс
6
3 ч. назад

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

6
Яна
3 ч. назад

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Алексей Арестович
3 ч. назад

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Александр Лукашенко
4 ч. назад

Лукашенко угрожает "взять под прицел" столицы на Западе

Владимир Путин
5 ч. назад

Социологи: Половина россиян боится, что Путин нажмет "красную кнопку"

„Deutsche Welle“
5 ч. назад

Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Виктор Марвин
8
5 ч. назад

Победитель конкурсной программы фестиваля «Мы – Украина'22» – режиссер из Украины

8
Quest Pistols
5 ч. назад

В Вильнюсе пройдет благотворительный концерт группы Quest Pistols

Поезда в Калининграде, ассоциативное фото
5 ч. назад

Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Рустам Любаев
2022.07.02 15:00

Р. Любаев предостерегает граждан Литвы, решивших посетить Беларусь, – возможны провокации

Война России против Украины. Лисичанск
8
2022.07.02 22:14

Хроника путинской войны. Нацгвардия Украины отрицает утверждения РФ об окружении Лисичанска

8
Работа
2022.07.03 08:10

В Литве реформируют Службу занятости: новые правила и выплаты

Поезда в Калининграде, ассоциативное фото
2022.07.03 08:25

Der Spiegel: России разрешат транзит товаров в Калининград

Ирина Била
Интервью LRT.lt 12
2022.07.03 07:10
Интервью LRT.lt

Историк искусства из Запорожья: Литовцы как никто чувствуют украинцев

12
Яна
2022.07.03 10:45

Пицца со вкусом Вильнюса. История украинки Яны

Алексей Арестович
2022.07.03 10:27

Арестович: После поражения в Украине "специальная операция" начнется в самой России

Война России против Украины. Лисичанск
2022.07.03 14:06

Хроника путинской войны. Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Quest Pistols
2022.07.03 08:30

В Вильнюсе пройдет благотворительный концерт группы Quest Pistols

Ремигиюс Шимашюс
6
2022.07.03 11:00

Р. Шимашюс: Мы стараемся убрать все барьеры для людей, которые бегут к нам от войны

6