В Праге открылся конвент российских гражданских сообществ в Европе

Первый конвент российских гражданских сообществ в Европе открылся в Праге.

В нем участвуют русскоязычные активисты, гражданские группы и организации из четырнадцати европейских стран. На двухдневном слете они обсудят возможности сотрудничества в области правозащиты, помощи украинским беженцам в Европе и российским оппозиционным активистам, многие из которых были вынуждены покинуть Россию. А также перспективы русскоязычной журналистики и культуры за рубежом в свете идущей в Украине войны и политических репрессий в России.

Среди участников конвента – политик Владимир Милов, политолог Александр Морозов, правозащитница Ольга Романова, адвокат Каринна Москаленко и другие.

На открытии конвента выступили уполномоченный МИД Чехии по координации политики в отношении России Любош Веселый и депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Организаторы мероприятия – Пражский антивоенный комитет и чешская организация "За свободную Россию" – отметили, что сразу после начала российского вторжения в Украину в Европе образовался широкий спектр русскоязычных гражданских групп и инициатив, направленных на помощь Украине и выражающих несогласие с политикой Владимира Путина. В последние годы из России в Европу были вынуждены уехать многие оппозиционные политики, гражданские активисты, представители независимой прессы, правозащитники и деятели культуры – с началом войны их число выросло в разы. Цель конвента – дать им возможность представить свои инициативы, скоординировать свои действия и обсудить, какое место российская оппозиция и в целом новая российская диаспора может занять в европейской политической, экономической и культурной повестке.

Радио Свобода