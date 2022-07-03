Хроника путинской войны. Генштаб ВСУ подтвердил вывод украинских сил из Лисичанска

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 3 июля.

На 130-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 3 июля (время вильнюсское).

19:40

Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил вывод украинских войск из Лисичанска. "В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе", - объяснило ведомство. "Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма нужны материально-технические ресурсы", - указала украинская сторона. "Мы вернемся и обязательно победим!" - заверили в Генштабе.

19:15

Министр Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце (Svenja Schulze) заявила, что главными направлениями восстановления Украины после войны должны стать создание современной системы госуправления, эффективная борьба с коррупцией, стабильная инфраструктура и энергетическая безопасность. "Восстановление Украины будет масштабной задачей, которая продлится десятилетие и будет стоить несколько миллиардов евро", - цитирует Шульце агентство dpa. Для выполнения этой задачи, по ее словам, необходимы защищенная от кризиса экономика, активное гражданское общество, свободы СМИ и муниципалитетов, а также "сильный голос женщин".

18:50

Австралия обещает Украине новые поставки вооружений

В ходе своего визита в Киев премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил о новой военной помощи для Украины и санкциях в отношении России. Австралия предоставит Киеву еще 34 бронетранспортера, включая 20 БТР Bushmaster, запретит импорт российского золота, а также введет санкции в отношении еще 16 россиян - министров и олигархов - и запретит им въезд. Глава австралийского правительства не назвал конкретные имена.

18:30

Война России против Украины. Украинские военные / AP nuotr.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ежемесячно тратит 130 млрд гривен (около 4,2 млрд евро) на содержание вооруженных сил. До войны Украина тратила на армию 156 млрд гривен (5 млрд евро) в год. "Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц", - сказал премьер.

Весь месячный бюджет Украины, по его словам, составляет 250 млрд гривен (около 8,1 млрд евро), из них до 100 млрд гривен (3,2 млрд евро) поступают от налогов и таможни. Ежемесячная потребность страны составляет, таким образом, 4-5 млрд евро, указал Шмыгаль. Украине в закрытии дефицита активно помогают США, Канада, страны ЕС и международные финансовые институты вроде МВФ, Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития, рассказал Шмыгаль.

18:00

Источник "РИА Новости" в таможне турецкого порта подтвердил задержание российского судна, якобы перевозившего украинское зерно, оно стоит возле порта Карасу. По словам собеседника агентства, конкретных решений по ситуации пока нет, продолжается разбирательство.

17:35

Посол Украины: Турция задержала российское судно с украинским зерном

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что власти Турции задержали российский сухогруз, который предположительно перевозил украденное из Украины зерно. "У нас полное сотрудничество. Корабль в настоящее время стоит на входе в порт, он задержан таможней Турции", - цитирует посла агентство Reuters. Представитель таможни в порту Карасу не смог подтвердить или опровергнуть ТАСС информацию о задержании сухогруза.

О прибытии судна под российским флагом "Жибек жолы" в турецкий порт Карасу Боднар сообщил 1 июля. На борту корабля, вышедшего из Бердянска, по утверждению украинской стороны, находилось украденное из страны зерно. Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой "предпринять меры" в отношении судна, написал Боднар.

У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська.На підставі листа @GP_Ukraine звернулися до тур сторони вжити заходів.Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади ТР.Переконаний,що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 1, 2022

17:20

Марина Овсянникова / Vida Press nuotr.

Бывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, которая выбежала в прямой эфир с антивоенным плакатом, покинула немецкий новостной телеканал Welt. Об этом она сама сообщила в соцсетях. "Это был уникальный опыт работы в свободной журналистике. Спасибо команде Welt за то, что поддержали меня в столь трудное время. Время пролетело незаметно. Наш 3-месячный контракт завершился. Продолжаю двигаться дальше", - написала Овсянникова.

17:10

Президент Чехии Милош Земан поддержал будущие поставки оружия в Украину и помощь в обучении украинских солдат. "Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", - подчеркнул Земан. При этом, по его словам, Чехии нужна солидарность западных стран в виде компенсации за предоставленную военную технику.

16:50

Посольство США в Москве убрало со своего сайта название улицы, на которой расположена дипмиссия. Теперь там указаны лишь координаты: 55,75566° N, 37,58028° E. Это произошло после того, как мэрия Москвы переименовала территорию около представительства США на "площадь Донецкой Народной Республики".

16:30

Верховный суд Израиля отменил решение министра внутренних дел об ограничении числа украинцев, которым можно въезжать в Израиль - в марте МВД страны установило квоту беженцев в 5 тысяч украинцев. Граждан Украины для въезда в Израиль обязали получать специальное разрешение от МВД страны. При этом власти запретили украинцам приезжать в страну в туристических целях или "чтобы переждать войну", указало тогда посольство Украины в Израиле. Теперь суд решил, что они могут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особое прошение. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

"Верховенство права и уважение прав человека - это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию", - написал он в твиттере.

16:15

Патриарх Кирилл / AP nuotr.

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил, что Россия "не сделала никому ничего плохого". "Многие восстают сегодня в том числе и на Отечество наше. Но знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого. И восстают не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие. И вот эта инаковость России - она и возбуждает чувство ревности, зависти и негодования", - сказал патриарх после литургии в калининградском храме Кирилла и Мефодия. "Сегодня мы очень нуждаемся в том, чтобы Бог был с нами. И вот здесь, на западном порубежье России, это особенно чувствуется. Пусть Господь хранит землю калининградскую, народ наш и всю землю русскую от всякого врага и супостата", - цитирует Кирилла "Интерфакс".

16:00

Чешские истребители будут с сентября охранять воздушное пространство соседней Словакии, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Словакия попросила об этом своих союзников по НАТО, поскольку решила снять с дежурства собственные истребители МиГ-29 российского производства, которые теперь могут быть переданы Киеву, пишет агентство Reuters.

15:40

В Минобороны Украины отрицают контроль РФ над Лисичанском

Представитель министерства обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью BBC, что Лисичанск не находится под "полным контролем" российских войск, несмотря на заявления Москвы об этом. По его словам, ситуация в Лисичанске "уже довольно давно была очень напряженной", российские войска "без остановки атаковали город". "Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - подчеркнул Сак.

15:25

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о "самом масштабном за последнее время" обстреле города из реактивных систем залпового огня. По словам градоначальника, в результате обстрелов есть погибшие и раненые. Точного числа пострадавших он не привел. Спикер Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко сказала изданию "Суспільне Новини", что погибли как минимум шесть человек, еще 15 пострадали.

15:00

В Украину приехал премьер Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит в Украину, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. "Делегация побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене", - написал он в Telegram, отметив, что австралийский премьер был потрясен увиденными разрушениями в этих городах. "Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за преступления, которые здесь происходили", - приводит Кулеба слова Альбанезе.

14:30

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что мир находится "на пороге новой эры". После войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом, будто ничего не случилось, цитирует Штайнмайера агентство KNA. По словам президента, теперь миру необходима политическая, военная и экономическая переориентация. В частности, Штайнмайер призвал демократические страны снижать зависимость от авторитарных режимов и искать новых партнеров. Это, по его мнению, могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки.

14:05

Германия и ее союзники обсуждают вопрос гарантий безопасности для Украины после войны с Россией, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире телеканала ARD. "Этот процесс продолжается. Понятно, что это будет не то же самое, как если бы речь шла о члене НАТО", - сказал он. По словам Шольца, в дипломатической сфере ведется "тщательная подготовка" этого вопроса "ко дню, который, как мы надеемся, скоро настанет, когда война закончится".

13:45

По оценкам британской разведки, Россия может провести "референдум" о присоединении Херсонской области к РФ к осени 2022 года, чтобы попытаться легитимизировать свой контроль. "Херсонская область является регионом, который наиболее полно подвергся новой российской оккупации с февраля. Поиск конституционного решения для обоснования оккупации, вероятно, является приоритетной политической задачей для России", - говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter. При этом отмечается, что с большой вероятностью РФ "будет готова сфальсифицировать голосование, чтобы обеспечить себе приемлемый результат".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jomNx9Vafx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/DAGpWyCkyu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 3, 2022

13:20

Число погибших в результате удара по Белгороду достигло четырех человек, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, трое погибших - граждане Украины, один - гражданин РФ.

12:55

Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Владимир Путин, Сергей Шойгу / AP nuotr.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об "освобождении" самопровозглашенной "Луганской народной республики", сообщает военное ведомство. Он, в частности, проинформировал Путина об установлении полного контроля над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора. "Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - говорится в сообщении Минобороны.

12:30

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июля по жилым районам Белгорода и Курска был нанесен удар Вооруженными силами Украины. "Сегодня ночью с 03.00 до 03.30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 "Рейс" по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, добавив, что ракетный удар "целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов". По данным Минобороны, все ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде.

11:00

Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил работу после трехмесячного перерыва и наладил поставки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Галину Данильченко, которую российские государственные СМИ называют "главой военно-гражданской администрации Мелитополя". "Предприятие полностью запущено. До этого оно выпускало оружие для вооруженных формирований Украины. Теперь предприятие, как и должно быть, работает в мирных целях и производит сельскохозяйственную продукцию. Налажены поставки на территорию России, российским партнерам", - сказала Данильченко.

10:20

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в ночь на 3 июля "на подлете" к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника "Стриж". "Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет", - написал чиновник.

09:40

В Мелитополе в ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян, сообщил мэр города Иван Федоров в видеообращении. "Нанесли более 30 ударов только по российской военной базе", - сказал он. Кроме того, по словам Федорова, 2 июля благодаря силам сопротивления сошел с рельсов российский бронепоезд с боеприпасами.

09:10

В результате российских обстрелов Донецкой области 2 июля погибли четыре мирных жителя, еще пять человек получили ранения, в том числе двое детей, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

08:45

Российские войска упорно продвигаются и закрепляются в районе Лисичанска Луганской области, хотя и несут значительные потери, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram. "Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, которое они применяют. И это несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами", - написал он.

08:15

Подразделения российской армии продолжают попытки закрепиться в районе Лисичанска в Луганской области и наносят систематические ракетные удары на николаевском направлении, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке. "На донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти", - говорится в сообщении. Между тем на харьковском направлении, где российские войска ведут оборону занятых ранее позиций, украинские военные отбили атаку армии РФ. "Вражеский штурм недалеко от Прудянки наши воины успешно отбили. Противник нанес авиаудар недалеко от сел Мосьпаново и Граково", - информирует Генштаб. По данным украинского командования, за минувшие сутки было уничтожено около 20 единиц российской техники и два полевых склада боеприпасов.

06:20

В Белгороде частично разрушено 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пять частных домов разрушено полностью. Сообщается о трех погибших и четырех пострадавших, среди них ребенок 10 лет.

05:00

Украинские силы, вероятно, осуществили преднамеренный отход из Лисичанска, что привело к захвату города российскими войсками 2 июля, сообщает американский Институт исследования войны (ISW). Украинские военные официально не объявляли о выводе войск, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг Лисичанска, отметили в ISW.

Российские силы, скорее всего, установят контроль над оставшейся территорией Луганской области в ближайшие дни, считают в Институте исследования войны. В свою очередь, украинские войска, по-видимому, планируют угрожать российским наземным коммуникациям по всей Харьковской области, используя западное оружие.

03:50

Губернатор Белгородской области сообщил о "серии громких звуков"

В Белгороде прогремело несколько взрывов. Фото и видео очевидцев опубликовал Telegram-канал "Белгород №1".

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в городе "была слышна серия громких звуков". В результате начался пожар в частном доме, трое пострадавших были доставлены в больницу. "Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

02:50

Российские войска обстреляли Доброполье, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В результате обстрела два человека погибли, трое получили ранения, среди них двое детей четырех и семи лет.

01:00

Клубы из России и Беларуси не смогут принять участие в чемпионате Европы по настольному теннису в связи с военной агрессией против Украины. "Мы считаем нашу позицию правильной, независимо от юридических тонкостей", - заявила вице-президент Европейского союза настольного тенниса (ETTU) Хайке Алерт (Heike Ahlert).

Сразу несколько российских ассоциаций подали иски в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с исключением игроков и клубов, но первые решения по этому делу ожидаются не ранее августа. Однако ETTU объявил об исключении игроков из ЧЕ, не дожидаясь решения суда. Ранее апелляционная инстанция ETTU восстановила клубы из России в Лиге чемпионов по настольному теннису, признав решение об отстранении дискриминационным.

00:30

Зеленский: ВСУ освободили более 1000 населенных пунктов, свыше 2600 оккупированы

Владимир Зеленский / AP nuotr.

С 24 февраля ВСУ удалось освободить1027 городов и поселков, еще 2610 населенных пунктов находятся под российской оккупацией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам", - подчеркнул Зеленский. Он напомнил, что 4 июля в Лугано в Швейцарии пройдет специальная конференция по восстановлению Украины, на которой Киев представит свой план.

00:00

Алексей Арестович сообщил, что войска РФ не взяли под контроль Лисичанск. "Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два", - заявил советник главы офиса президента Украины.

Алексей Арестович / Asmeninio albumo/Instagram nuotr.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и представители самопровозглашенной "ЛНР" заявили, что российские войска окружили Лисичанск и вошли в город.

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