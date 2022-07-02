Акула откусила ногу и руку туристке в Египте

Свидетели трагического случая пожаловались, что служба спасения действовала слишком медленно.

В курортном египетском городе Хургада акула откусила руку и ногу туристке из Австрии, которая купалась в Красном море. От полученных травм женщина скончалась на берегу.

Жуткий инцидент произошел 1 июля. В сеть попало видео, снятое очевидцами трагедии.

Свидетели пожаловались, что служба спасения действовала слишком медленно. Только видеозапись длится 1 минуту и 17 секунд, и за это время никто из спасателей не пришел на помощь жертве нападения акулы.

На опубликованной записи видно, как другие ничем не могли помочь женщине, поэтому просто наблюдали, как ту кусает акула.

Местные власти на курорте на три дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

UNIAN