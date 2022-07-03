Deutsche Welle осуществляет из Вильнюса радиовещание на русском языке

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle возобновляет радиовещание на русском языке. Программа DW будет транслироваться из Вильнюса в течение получаса каждый вечер на средних волнах.

С пятницы, 1 июля, немецкая медиакомпания Deutsche Welle начинает вещание на средних волнах, которое можно принимать в России и Беларуси. Каждый вечер с 21.00 до 21.30 по московскому времени на частоте 1386 кГц будут выходить программы DW на русском языке, в июле - это радиоверсии телепередач "DW Новости" и "В самую точку".

Радиовещание на средних волнах - совместный проект с "Радио Свобода". Его программы будут выходить в эфир на этих же частотах до полуночи по московскому времени. Техническим партнером, который осуществляет запуск радиосигнала из Вильнюса, выступает международная вещательная компания Radio Baltic Waves International.

3 февраля 2022 года власти РФ ввели санкции против Deutsche Welle в России. Был закрыт корреспондентский пункт DW в Москве, сотрудников российского бюро DW лишили аккредитации, а спутниковое и иное вещание немецкой медиакомпании на территории России было запрещено. Гендиректор DW Петер Лимбург раскритиковал данное решение российских властей, добавив, что оно "не поддается пониманию" и пообещал продолжить освещение событий в РФ.

28 марта DW внесли в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ. Правительство ФРГ осудило этот шаг российских властей.

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