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2022.07.02 08:46

Украинский борщ внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

РC
Радио «Cвобода» 2022.07.02 08:46
Украинский борщ
Украинский борщ / стоп-кадр

ЮНЕСКО – организация ООН по вопросам образования, науки и культуры – внесла украинский борщ в список объектов всемирного наследия.

"Культура приготовления украинского борща" объявлена частью нематериального культурного наследия – а также, как и все объекты охраны ЮНЕСКО сейчас, получила статус "находящейся под угрозой".

В заявлении Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия указано, что вооружённый конфликт в Украине "ставит под угрозу выживание объекта", поскольку носители этой культуры, многие из которых вынуждены покинуть родные места, часто больше не могут ее практиковать. В ЮНЕСКО также подчеркнули, что при обычной процедуре борщ мог бы быть внесен в список культурного наследия в 2023 году, но поскольку объект находится под непосредственной угрозой, рассмотрение было ускорено.

"Победа в войне за борщ – наша!" – прокомментировал решение ЮНЕСКО министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем фейсбуке. Он также добавил: "Битва за борщ началась еще до войны. Сколько бы Маша Захарова (представитель МИД РФ Мария Захарова. – РС) ни рассказывала, что в Украине запрещали кулинарные книги, а рецепты засекречивали, и что вообще наш борщ – проявление экстремизма и нацизма, теперь это "проявление экстремизма" стало официально украинским, и официально под охраной ЮНЕСКО".

Ранее Мария Захарова на одном из брифингов действительно заявила, что в Украине якобы запрещали кулинарные книги, чтобы никто не узнал рецепта борща, и назвала это примером "ксенофобии, нацизма и экстремизма".

В Украине охранный статус ЮНЕСКО имеют семь памятников истории и архитектуры и пять объектов нематериального наследия, среди которых крымско-татарский национальный орнамент, песенная культура казаков Днепровской области и петриковская декоративная роспись.

По данным ЮНЕСКО, с начала войны в Украине уничтожены или частично разрушены более 150 памятников истории и культуры.

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