Хроника путинской войны. Украинская армия зачищает остров Змеиный

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 2 июля.

На 129-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 2 июля (время вильнюсское).

15:05

Россия постоянно использует против Украины разные форматы войны и сражается не за территорию, а чтобы уничтожить конкретное государство, а также за переформатирование безопасности в Европе. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу". "Если Россия дожмет Украину, то Европы как единой конгломерации государств, которые могут себя защищать, не будет существовать. Это цель России", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, сейчас тактика России состоит в том, чтобы напугать мир настолько, чтобы он отвернулся от войны в Украине и сказал: "отдавайте все, что они хотят, главное, чтобы этот ужас не продолжался, чтобы мы его не видели каждый день на страницах своих газет, или в своем телеэфире". Как отметил политик, РФ сейчас атакует крылатыми ракетами украинские города, чтобы заставить "наших людей давить на правительство, чтобы те сказали "пойдем на какие-нибудь территориальные уступки".

14:05

Во Львове началась подготовка к вероятному вторжению войск РФ со стороны Беларуси. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема. "В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент", - заявил он. Рассматривается и возможность формирования резервных добровольческих батальонов.

13:50

По данным британской военной разведки, армия РФ все чаще использует неточные противокорабельные ракеты воздушного базирования для нанесения ударов по наземным целям в Украине. Это, вероятно, связано с "сокращением запасов более точного современного оружия", говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter. Как показал анализ камер видеонаблюдения, торговый центр в Кременчуге 27 июня, скорее всего, поразила ракета Х-32 - модернизированная версия советской ракеты Х-22, отмечают британские военные. Удары по Одесской области 30 июня, по данным разведки, вероятно, были нанесены ракетами Х-22.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fwzYduGXwf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 2, 2022

12:15

Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членские права "Почты России" и "Белпочты". Такое решение было принято с учетом войны в Украине и в результате запроса от большого числа членов PostEurop, сказано в заявлении ассоциации. Как отмечает в Facebook пресс-служба "Укрпочты", приостановление членства в PostEurop означает, что почтовые операторы России и Беларуси "теряют возможность участвовать в цивилизованном развитии почтовой отрасли".

11:30

Борис Джонсон / AP nuotr.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы, сообщает пресс-служба Одесского горсовета в Telegram со ссылкой на мэра Геннадия Труханова. "Мы очень высоко ценим помощь вашей страны, вашего премьер-министра. Поэтому мною было подписано распоряжение о награждении Бориса Джонсона почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней", - сказал Труханов. Мэр подчеркнул, что Джонсон стал первым почетным гражданином города, который является подданным Великобритании, за все время существования награды - с 1862 года.

10:42

Вооруженные силы Беларуси продлили сроки мобилизационных учений до 9 июля, медикам запретили выезжать из страны, говорится в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Ранее о продлении мобилизационных учений в Беларуси также сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн" со ссылкой на график проведения маневров. При этом мониторинговая группа отмечает, что, несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, "белорусская армия по-прежнему не готова к наступательным операциям".

10:05

Украинская армия продолжает операцию по зачистке острова Змеиный, сообщает оперативное командование "Юг". За минувшие сутки ВСУ обнаружили и уничтожили на острове реактивную систему залпового огня "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", три единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытия другой техники. "Признаков присутствия противника не выявлено", - говорится в сводке в Facebook.

09:40

Российские войска 1 июля обстреляли город Славянск в Донецкой области Украины кассетными боеприпасами, сообщил в Facebook глава местной администрации Вадим Лях. По его словам, в результате погибли четыре человека, еще семеро получили ранения. Под обстрел попал микрорайон Лиманы, где находится частный сектор и нет военных объектов, отметил Лях.

09:23

В порту Бердянска подняли на поверхность российский большой десантный корабль (БДК) "Саратов", сообщил член оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов. "Сегодня в порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", - написал он в Telegram. По словам Рогова, судно получило повреждения 24 марта после обстрела порта украинскими баллистическими ракетами "Точка-У" и было затоплено экипажем "во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара".

08:45

Аргентина делает ставку на дипломатию для прекращения развязанной Россией войны против Украины. "У меня состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого я выразил поддержку всем переговорам с целью прекращения военных действий и достижения окончательного мира", - написал президент Аргентины Альберто Фернандес в Twitter. "Латинская Америка отвергает применение силы и поощряет диалог для разрешения конфликтов", - отметил он. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил аргентинского коллегу за предоставление Киеву гуманитарной помощи и осуждение агрессии РФ. "Продолжаю налаживать связи с важным регионом - Латинской Америкой. Побеседовал с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, поблагодарил за гуманитарную помощь, осуждение российской агрессии и приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека", - написал Зеленский в Twitter.

08:10

Бывшая глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann) вновь подвергла критике поставки оружия Германией в Украину. Нападение России на Украину - это не начало новой эры, заявила она в интервью радиостанции Inforadio rbb24, отметив, что непрекращающиеся войны велись и на протяжении последних нескольких лет, например, в Сирии или в Йемене. По словам Кессман, вполне естественно, что атакованная сторона хочет защитить себя, однако Германии следует подумать, в чем может быть ее сила в этом конфликте. Возможно, именно Германия должна активно содействовать дипломатии, подчеркнула она.

07:30

В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. "В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он. Взрывам предшествовал сигнал воздушной тревоги. Других подробностей не приводится.

06:41

Украина просит Турцию задержать грузовое судно с зерном

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно, перевозившее под российским флагом украинское зерно из Бердянска Запорожской области. Об этом передало агентство Reuters. Посол Украины в Турции Василий Боднар попросил турецкие власти принять срочные меры. По данным агентства, речь идет о судне "Жибек Жолы", на нем из Бердянска вывезли 4500 тонн зерна, принадлежавшего, по словам источника Reuters, Украине.

06:00

Война России против Украины. Одесса / AP nuotr.

Число погибших в результате удара по Одесской области возросло до 21 человека. Как передал департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации, среди погибших - ученик 7-го класса, 12-летний Дмитрий Рудницкий. Убита и его мать Надежда. По данным УНИАН, погиб также 42-летний тренер, глава детского футбольного клуба "Атлетик" Александр Шишков.

05:41

Universal Pictures прекращает операции в РФ

Американская Universal Pictures полностью уходит из России. Компания закрывает российский офис, все операции будут прекращены в течение нескольких месяцев. Главные голливудские студии - Universal, Warner Bros, Disney, Sony и Paramount - объявили о временном прекращении проката фильмов в России в марте.

04:47

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает население к экономии энергии. Соответствующее заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью изданиям Funke Mediengruppe. С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ". Вопрос в том, - превратятся ли эти техработы в "непрекращающееся техобслуживание по политическим" мотивам, задался вопросом Мюллер. Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", уверен глава агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должны быть использованы для подготовки к нему.

03:36

Французская компания Thales покидает российский рынок



Французская компания Thales, выпускающая, в том числе модули безопасности для банковских карт, покидает российский рынок. Об этом сообщила ее представительница Ванесса Виала. "Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России", - приводит ее слова ТАСС. Компания специализируется на высокотехнологичных разработках в области связи, кибербезопасности и больших объемов данных.

02:16

Почти три десятка руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компаний из РФ до сих пор не подпали под санкции Соединенных Штатов, Европейского Союза или Великобритании. Об этом свидетельствует исследование агентства Reuters. Кроме того, ограничительные меры в отношении российских производителей вооружений и "оружейных баронов" применяются в рамках НАТО избирательно: часть союзников по альянсу придерживается их, а часть - нет, показал обзор Reuters. В черных списках, к примеру, не фигурирует Алан Лушников, который владеет 75 процентами группы компаний "Калашников". Сама компания была подвергнута санкциям в 2014 году, после аннексии Крыма. ЕС и Великобритания приняли свои ограничительные меры в отношении концерна в этом году. Аналогичная ситуация - с Яном Новиковым, генеральным директором "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", группы предприятий, разрабатывающих и выпускающих вооружения для противовоздушной обороны. В то время как концерн находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, Новиков в санкционных списках не фигурирует.

01:06

Зеленский: Россия с начала войны выпустила по территории Украины около 3000 ракет

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Россия с начала войны выпустила по территории Украины около 3000 ракет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пресс-конференции в Киеве. Глава кабмина Норвегии в свою очередь пообещал передать норвежским нефтегазовым компаниям запрос Украины о поставках газа, однако пояснил, что возможности для этого ограничены. В видеообращении по итогам 128-го дня войны Зеленский также поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за новый пакет поддержки Украины, который включает зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Владимир Зеленский выразил надежду на то, что ЗРК значительно усилят противовоздушную оборону Украины. "Мы много работали для того, чтобы получить эти поставки", - добавил он.

00:00

США предоставят Украине новую военную помощь в размере 820 млн долларов (786 млн евро), включая новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и РЛС контрбатарейной борьбы для противодействия российским ракетам дальнего радиуса действия. Поставки анонсированы на фоне усиления обстрелов со стороны Москвы, передало агентство AP. Киев ранее призвал западных союзников оперативно направить ему больше боеприпасов и современных систем вооружения. Соединенные Штаты в целом выделили свыше 8,8 млрд долларов (8,4 млрд евро) на поставки оружия и военную подготовку украинских солдат с 24 февраля. "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул президент США Джо Байден.