Хроника путинской войны. США предоставят Киеву новую военную помощь, включая ЗРК и РЛС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 2 июля.

На 129-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 2 июля (время вильнюсское).

08:45

Аргентина делает ставку на дипломатию для прекращения развязанной Россией войны против Украины. "У меня состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого я выразил поддержку всем переговорам с целью прекращения военных действий и достижения окончательного мира", - написал президент Аргентины Альберто Фернандес в Twitter. "Латинская Америка отвергает применение силы и поощряет диалог для разрешения конфликтов", - отметил он. Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил аргентинского коллегу за предоставление Киеву гуманитарной помощи и осуждение агрессии РФ. "Продолжаю налаживать связи с важным регионом - Латинской Америкой. Побеседовал с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, поблагодарил за гуманитарную помощь, осуждение российской агрессии и приостановление членства РФ в Совете ООН по правам человека", - написал Зеленский в Twitter.

08:10

Бывшая глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann) вновь подвергла критике поставки оружия Германией в Украину. Нападение России на Украину - это не начало новой эры, заявила она в интервью радиостанции Inforadio rbb24, отметив, что непрекращающиеся войны велись и на протяжении последних нескольких лет, например, в Сирии или в Йемене. По словам Кессман, вполне естественно, что атакованная сторона хочет защитить себя, однако Германии следует подумать, в чем может быть ее сила в этом конфликте. Возможно, именно Германия должна активно содействовать дипломатии, подчеркнула она.

07:30

В Николаеве утром 2 июля прогремели несколько взрывов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram. "В городе раздаются мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!", - написал он. Взрывам предшествовал сигнал воздушной тревоги. Других подробностей не приводится.

06:41

Украина просит Турцию задержать грузовое судно с зерном

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать грузовое судно, перевозившее под российским флагом украинское зерно из Бердянска Запорожской области. Об этом передало агентство Reuters. Посол Украины в Турции Василий Боднар попросил турецкие власти принять срочные меры. По данным агентства, речь идет о судне "Жибек Жолы", на нем из Бердянска вывезли 4500 тонн зерна, принадлежавшего, по словам источника Reuters, Украине.

06:00

Война России против Украины. Одесса / AP nuotr.

Число погибших в результате удара по Одесской области возросло до 21 человека. Как передал департамент образования и науки Одесской областной государственной администрации, среди погибших - ученик 7-го класса, 12-летний Дмитрий Рудницкий. Убита и его мать Надежда. По данным УНИАН, погиб также 42-летний тренер, глава детского футбольного клуба "Атлетик" Александр Шишков.

05:41

Universal Pictures прекращает операции в РФ

Американская Universal Pictures полностью уходит из России. Компания закрывает российский офис, все операции будут прекращены в течение нескольких месяцев. Главные голливудские студии - Universal, Warner Bros, Disney, Sony и Paramount - объявили о временном прекращении проката фильмов в России в марте.

04:47

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Германии опасается полного прекращения поставок газа из РФ и призывает население к экономии энергии. Соответствующее заявление сделал глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью изданиям Funke Mediengruppe. С 11 по 21 июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода "Северный поток" для "плановых профилактических работ". Вопрос в том, - превратятся ли эти техработы в "непрекращающееся техобслуживание по политическим" мотивам, задался вопросом Мюллер. Если поставки газа из России "снизятся на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", уверен глава агентства. По его словам, 12 недель до начала отопительного сезона должны быть использованы для подготовки к нему.

03:36

Французская компания Thales покидает российский рынок



Французская компания Thales, выпускающая, в том числе модули безопасности для банковских карт, покидает российский рынок. Об этом сообщила ее представительница Ванесса Виала. "Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России", - приводит ее слова ТАСС. Компания специализируется на высокотехнологичных разработках в области связи, кибербезопасности и больших объемов данных.

02:16

Почти три десятка руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компаний из РФ до сих пор не подпали под санкции Соединенных Штатов, Европейского Союза или Великобритании. Об этом свидетельствует исследование агентства Reuters. Кроме того, ограничительные меры в отношении российских производителей вооружений и "оружейных баронов" применяются в рамках НАТО избирательно: часть союзников по альянсу придерживается их, а часть - нет, показал обзор Reuters. В черных списках, к примеру, не фигурирует Алан Лушников, который владеет 75 процентами группы компаний "Калашников". Сама компания была подвергнута санкциям в 2014 году, после аннексии Крыма. ЕС и Великобритания приняли свои ограничительные меры в отношении концерна в этом году. Аналогичная ситуация - с Яном Новиковым, генеральным директором "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", группы предприятий, разрабатывающих и выпускающих вооружения для противовоздушной обороны. В то время как концерн находится под санкциями США, ЕС и Великобритании, Новиков в санкционных списках не фигурирует.

01:06

Зеленский: Россия с начала войны выпустила по территории Украины около 3000 ракет

Владимир Зеленский / AP nuotr.

Россия с начала войны выпустила по территории Украины около 3000 ракет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере пресс-конференции в Киеве. Глава кабмина Норвегии в свою очередь пообещал передать норвежским нефтегазовым компаниям запрос Украины о поставках газа, однако пояснил, что возможности для этого ограничены. В видеообращении по итогам 128-го дня войны Зеленский также поблагодарил США и лично президента Джо Байдена за новый пакет поддержки Украины, который включает зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Владимир Зеленский выразил надежду на то, что ЗРК значительно усилят противовоздушную оборону Украины. "Мы много работали для того, чтобы получить эти поставки", - добавил он.

00:00

США предоставят Украине новую военную помощь в размере 820 млн долларов (786 млн евро), включая новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и РЛС контрбатарейной борьбы для противодействия российским ракетам дальнего радиуса действия. Поставки анонсированы на фоне усиления обстрелов со стороны Москвы, передало агентство AP. Киев ранее призвал западных союзников оперативно направить ему больше боеприпасов и современных систем вооружения. Соединенные Штаты в целом выделили свыше 8,8 млрд долларов (8,4 млрд евро) на поставки оружия и военную подготовку украинских солдат с 24 февраля. "Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул президент США Джо Байден.