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2022.07.01 10:48

Возобновляются пассажирские перевозки между Каунасом и Белостоком

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.07.01 10:48
Поезд
Поезд / BNS nuotr.

Компания пассажирских перевозок LTG Link, входящая в литовскую железнодорожную группу Lietuvos gelezinkeliai (LTG), в пятницу возобновляет международный маршрут Каунас-Белосток -Каунас. Поездки будут осуществляться в сотрудничестве с польским перевозчиком Polregio.

Поезда на 140 мест будут отправляться из Белостока по пятницам и субботам в 14 часов 58 минут, а из Каунаса - по субботам и воскресеньям в 9 часов 10 минут. Поездка продлится 4,5 часа.

Цена стандартного билета – 11 евро, для детей действуют скидки.

Первый пассажирский поезд между Каунасом и Белостоком начал курсировать в 2016 году. После введения карантина в Литве в марте 2020 года маршрут был временно приостановлен. Летом того же года сообщение было ненадолго возобновлено, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Польше вновь остановлено.

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