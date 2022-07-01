Возобновляются пассажирские перевозки между Каунасом и Белостоком

Компания пассажирских перевозок LTG Link, входящая в литовскую железнодорожную группу Lietuvos gelezinkeliai (LTG), в пятницу возобновляет международный маршрут Каунас-Белосток -Каунас. Поездки будут осуществляться в сотрудничестве с польским перевозчиком Polregio.

Поезда на 140 мест будут отправляться из Белостока по пятницам и субботам в 14 часов 58 минут, а из Каунаса - по субботам и воскресеньям в 9 часов 10 минут. Поездка продлится 4,5 часа.

Цена стандартного билета – 11 евро, для детей действуют скидки.

Первый пассажирский поезд между Каунасом и Белостоком начал курсировать в 2016 году. После введения карантина в Литве в марте 2020 года маршрут был временно приостановлен. Летом того же года сообщение было ненадолго возобновлено, но в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Польше вновь остановлено.