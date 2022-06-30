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2022.06.30 11:08

Директор разведки США: Путин хочет захватить большую часть Украины

РC
Радио «Cвобода» 2022.06.30 11:08
В. Путин
В. Путин / AP nuotr.

Российский президент Владимир Путин всё ещё не отказался от планов захватить большую часть территории Украины военным путём. Об этом заявила в среду директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

"Мы по-прежнему находимся в ситуации, когда, глядя на Путина, предполагаем, что у него есть по существу те же политические цели, которые были и раньше", в начале вторжения в Украину, заявила Хейнс во время конференции в министерстве торговли США.

По её словам, у американской разведки есть три базовых сценария дальнейшего развития конфликта. Наиболее вероятный – сценарий длительного конфликта, при котором Россия сможет добиваться частных успехов, но не стратегических целей. Два других сценария – или масштабный прорыв со стороны России, или же стабилизация фронта и определённые успехи Украины, в частности на юге. "Если коротко, то ситуация выглядит довольно мрачно", – сказала директор Национальной разведки США.

Начиная так называемую спецоперацию, Путин называл её целями защиту сепаратистских республик Донбасса и так называемую денацификацию и демилитаризацию Украины. Эти цели российское руководство не меняло и не уточняло, при этом неясно, какое конкретное содержание в них вкладывается, в частности, идёт ли речь о стремлении оккупировать всю территорию Украины или её большую часть.

Страны Запада заявляют, что их цель не допустить победы России в войне и добиться мира на условиях Украины. Сама Украина настаивает, что будет добиваться возвращения контроля над всеми территориями (включая аннексированный Россией Крым). Ряд политиков и аналитиков на Западе, даже сочувствующие Украине, отмечали, что решительная военная победа Киева в данный момент маловероятна. В Киеве заявляют, что при наличии достаточного вооружения Украина способна перейти в контрнаступление.

Радио "Свобода"

# В мире# Война в Украине
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