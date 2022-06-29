Британский премьер назвал Путина "примером токсичной маскулинности"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будь президент России Владимир Путин женщиной, он не начал бы "безумную, мачистскую" войну в Украине.

"Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности – это то, что он делает в Украине", – заявил Джонсон в интервью немецким СМИ после завершения саммита "большой семёрки" в Баварских Альпах. Также Джонсон призвал женщин чаще занимать руководящие посты.

Во время первой встречи на саммите G7 Джонсон в шутку спросил, не снять ли им пиджаки, чтобы показать, насколько они "круче Путина" с известной фотографии. В переговорах участвовала только одна женщина – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Борис Джонсон, лидер Консервативной партии Великобритании, уже высказывался в феминистской риторике. При этом его не раз критиковали за сексистские шутки. В 2018 году в Международный женский день Борис Джонсон надел на пробежку футболку с надписью "Место женщины в парламенте".



На прошедшем в Германии саммите G7 было решено продолжить помогать Украине, в том числе поставками вооружения. Кроме того, лидеры G7 изучат другие меры, чтобы "не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии".



Радио "Свобода"