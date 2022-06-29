В Литве растет заболеваемость COVID-19 - 460 новых случаев

За минувшие сутки в Литве было выявлено 460 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 378 человек, повторно - 82.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 66 человек, из них в реанимации - двое.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос и составил 122,8 случая.

Хотя бы один раз коронавирусом заразились более 1 млн жителей Литвы.